《何百芮的地獄戀曲》鍾瑶認同居壓力大「是我也會掙扎一下」

記者周毓洵／臺北報導

愛情喜劇《何百芮的地獄戀曲》劇中飾演「完美女神」Vivian 的鍾瑶，近日接受MyVideo專訪，直言角色最大的核心狀態其實是「不能被看穿」的焦慮。她坦言，這樣的設定與社群時代高度重疊，但自己現實生活中並不太有形象焦慮，「大概只會出現在剛談戀愛的前期。」反而讓她最有共鳴的，是Vivian面對即將與另一半同居時產生的不安。

鍾瑶直白表示，真正讓她感到焦慮的不是外在形象，而是生活空間與隱私被打破的壓力，「如果是我本人，可能也需要掙扎一下。」她認為，同居帶來的不只是甜蜜，更多是對生活節奏與界線的重新適應，這也是角色內心動盪的重要來源。

談到戀愛中什麼時候才能真正「做自己」，鍾瑶給出相當務實的答案。她笑說，戀愛初期想展現最好的一面很正常，但時間不用太長，「我覺得一到三個月就夠了啦！」她甚至分享自己的戀愛哲學：「與其一開始演太好，後面一直扣分，不如一開始就讓對方看到真實的你，之後慢慢加分，這樣不是比較開心嗎？」

劇中閨蜜互動被不少觀眾大讚「超寫實」，鍾瑶也透露，自己在現實生活中其實是標準的「理性型閨蜜」。她笑說朋友找上門，多半就是因為知道她不只會陪罵，「我是分析派，不是給情緒價值那一型。」朋友談戀愛時，她也會在助攻與踩煞車之間切換，一切都建立在理性判斷之上，意外與 Vivian 表面冷靜、內心焦慮的角色形成有趣對照。

《何百芮的地獄戀曲》鐘瑶（右）即將面臨與風田（左）飾演的日本男友同居習題。（台灣大哥大MyVideo提供）

《何百芮的地獄戀曲》鐘瑶揭本人戀愛觀，一開始太完美只會被扣分。（台灣大哥大MyVideo提供）

《何百芮的地獄戀曲》熱播，登頂台灣大哥大MyVideo全站冠軍！（台灣大哥大MyVideo提供）