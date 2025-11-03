《何百芮》續作來了！原班卡司回歸「加入超狂陣容」 郭書瑤力求脫單

記者趙浩雲／台北報導

左起郭書瑤﹑詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》裡飾演相愛相殺的親姊弟。（圖／彼此影業提供）

台劇《何百芮的地獄毒白》橫掃金鐘獎7項提名獲得大批好評，續作《何百芮的地獄戀曲》，定檔2026開春第一部喜劇，並釋出前導預告、海報，這回繼續再看郭書瑤嘴砲續命求脫單，究竟會不會點頭當姚淳耀女朋友。

《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，由《我們回家吧》第三季導演張瓊文接任執導。故事講述何百芮在上一季結束後，投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作，關係也越走越近。

《何百芮的地獄戀曲》釋出前導素材，這回繼續再看郭書瑤嘴砲續命求脫單。（圖／彼此影業提供）

全新預告、海報也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，預告裡更赫見何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，另有姚淳耀的臀部照竟引來3萬多個「讚」等搞笑劇情，保證全面升級、歡樂無尿點。

