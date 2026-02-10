《何百芮》辦收官派對！阿Ken人形立牌超搶戲 鍾瑶放話：演到第十季

記者宋亭誼／台北報導

《何百芮的地獄戀曲》完美收官，演員團圓慶功。（圖／彼此影業提供)

由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken、詹懷雲共同主演的《何百芮的地獄戀曲》上週末播出最終回，正式劃下精彩句點。為慶祝作品圓滿落幕，劇組8日舉辦收官派對，郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田等主要演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。

《何百芮的地獄戀曲》橫掃超過40場通告，火力全開強勢出擊。（圖／彼此影業提供）

阿Ken原本因工作行程無法出席，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影留念，趣味十足，最終阿 Ken在百忙之中還是到現場與大家開心合體，全場驚呼感動，氣氛溫馨熱烈。劇組端出「新春團圓版」海報，貼心合成當天也在現場的李杏與風田，風田笑說：「雖然很明顯是 Key 上去的，但真的好用心啊！」

派對期間，孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，觀眾大讚期待兩人火花延續；鍾瑶則在現場表示：「希望可以一路演到第十季，讓《何戀》成為台劇最長壽的喜劇作品！」領軍跑通告的瑤瑤也在收官派對上表示：「這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！我愛大家！」也讓觀眾齊聲敲碗：「第三季不要讓我們等太久！」

李杏（右）與阿Ken人形立牌合照。（圖／彼此影業提供）

延續《何百芮的地獄毒白》所建立的角色魅力，《何百芮的地獄戀曲》原班人馬再聚首，劇情更深刻探討愛情本質與現代人情感焦慮。從「辣鍋小夥伴」的垃圾話到大膽寫實的喜劇場景，全面升級的劇情設計與節奏讓觀眾笑中帶淚。監製劉宛玲與陳郁佳表示：「這是一個所有部門同心協力的成果，演員、製作與宣傳團隊無縫搭配，讓《何百芮的地獄戀曲》被更多人看見！非常感謝！」

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，2月13日起，可以在 MyVideo 、 Netflix與Hami Video收看完整系列影集。

