《何百芮》迎最終章 郭書瑤感性告白

記者王丹荷／綜合報導

郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲等主演的《何百芮的地獄戀曲》迎來最終章，郭書瑤感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、Ken哥在戲裡戲外都變成超級好友，更笑稱當初製作人在失戀時是因為有宅女小紅的陪伴，才會製作這樣一部陪伴走過失戀的喜劇，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期。」

郭書瑤劇中與姚淳耀飾演的羅人傑修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，2人對戲頻率也很相近，不僅在戲裡玩得很開心，默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演。」姚淳耀透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試個比較收的。」

鍾瑶一改過往的精明幹練女神形象，劇中瘋狂搞笑，更化身看似時尚美麗，實則頻頻便秘的魚干女Vivian。而最後被一切條件都無比完美的男友的山崎翔太（風田 飾）求婚，導致壓力極大，甚至躲在橋下變成流浪漢。鍾瑶提到這段戲也直呼好玩，認為劇組的美術很厲害，也創造了非常舒適又有趣的環境，「演那段戲的時候，真的很像身歷其境。」

風田去年才剛完婚，在劇末對Vivian無微不至照顧，甚至精心準備婚禮，卻讓Vivian自認條件不夠好決心逃避。被問是否有在另一半面前隱藏自己？風田大方坦言自己的購物慾望旺盛，更偷偷爆料「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆怕被唸買太多，所以也有時候偷偷買沒有跟老婆報告。」他提到劇末與Vivian的發展也直呼感動，「翔太跟Vivian感情有更進一步的發展，我跟鐘瑶的感情也變更好」，更呼籲大家千萬別錯過完結篇。

直到第9集才正式加入的演技派美女李杏，劇中飾演充滿控制欲的女強人，同時也是何百芮的大姊「何十美」，這回在劇末正式決定與糾纏多時的前夫梁恕誠徹底分手，該場戲更讓李杏、阿Ken拍到哽咽，直呼非常動人，「因為Ken的角色非常討喜誠懇，我覺得我在拍戲時，都有一點點無法說服自己，她甚至對自己的角色喊話，「為何要拒絕這樣1個這麼好的男人呢？」李杏也表示阿Ken非常有喜感，有好幾次都因為對方太好笑而笑場，「我拍戲其實非常非常難笑場，但真的要被Ken笑死。」

戲外的李杏確實也有無比難忘的追求者，她提到曾有非常好的朋友一直戀慕著自己，自己也曾很想喜歡上對方，但卻一直失敗，如今對方已經當天使了，「回過頭來看會覺得，我們曾經有的這種感情是非常難得的，想到他已經不在了我當然會很難過，但是想到這段感情，還是會很慶幸自己生命中曾經出現過這樣的1個人。」

鍾瑶（左）躲橋下當流浪漢，右為郭書瑤。（彼此影業提供）

郭書瑤（左）、姚淳耀默契變得更好。（彼此影業提供）