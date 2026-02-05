《何百芮》迎最終章 郭書瑤曝製作人因她陪伴才誕生這部喜劇

《何戀》本週完結再衝高峰！MyVideo稱霸榜單「八大收視奪冠」；左起鍾瑶、阿KEN、郭書瑤。（彼此影業提供）

喜劇《何百芮的地獄戀曲》迎來最終章，郭書瑤再度回歸扮演「何百芮」，她也主動感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、Ken哥在戲裡戲外都變成超級好友，更笑稱當初製作人在失戀時是因為有宅女小紅的陪伴，才會製作這樣一部陪伴走過失戀的喜劇。

郭書瑤在劇中與姚淳耀飾演的羅人傑修成正果，姚淳耀也對再次合作的郭書瑤讚譽有加，直言是非常認真的演員，所以兩人對戲頻率也很相近，兩人不僅在戲裡玩得很開心，戲裡面默契也變得更好，「我們在片場一直都在聊表演」。姚淳耀同時透露導演這次給了許多空間，讓他可以更外放、瘋狂的表演，而他也笑稱有時候可能真的是做了太多，「現場導演都會說，那我們再來試一個比較收的」。

鍾瑶一改過往的精明幹練女神形象，在《何百芮的地獄戀曲》瘋狂搞笑，更化身看似時尚美麗，實則頻頻便秘的骯髒魚干女Vivian。而最後被一切條件都無比完美的男友的山崎翔太（風田 飾演）求婚，導致壓力極大，甚至躲在橋下變成流浪漢，鍾瑶提到這段戲也直呼好玩，不僅認為劇組的美術很厲害，也創造了一個非常舒適又有趣的環境，「演那段戲的時候，真的很像身歷其境」。

《何戀》本週迎來大結局！何百芮失言「台灣香腸」慘被全網炎上。（彼此影業提供）

風田去年才剛完婚，在劇末對Vivian無微不至照顧，甚至精心準備婚禮，卻讓Vivian自認條件不夠好決心逃避。風田被問是否有在另一半面前隱藏自己，他也大方坦言自己的購物慾望旺盛，更偷偷爆料「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆怕被唸買太多，所以現在也有時候偷偷買沒有跟老婆報告」。而他提到劇末與Vivian的發展也直呼感動，「翔太跟Vivian感情有更進一步的發展，我跟鐘瑶的感情也變更好」，更呼籲大家千萬別錯過完結篇。

直到第9集才正式加入的李杏，在劇中飾演充滿控制欲的女強人，同時也是何百芮的大姊「何十美」，這回在劇末正式決定與糾纏多時的前夫梁恕誠徹底分手，該場戲更讓李杏、阿Ken拍到哽咽， 不過，戲外的李杏確實也有無比難忘的追求者，她提到曾有非常好的朋友一直戀慕著自己，自己也曾很想讓自己喜歡上對方，但卻一直失敗，如今對方已經當天使了，「回過頭來看會覺得我們曾經有的這種感情是非常難得的，想到他已經不在了我當然會很難過，但是想到這段感情，還是會很慶幸自己生命中曾經出現過這樣的一個人」。

