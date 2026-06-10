何秀綿爭取竹南親子館有譜 鍾東錦縣長允盤點土地提升公共設施

竹南鎮代會主席何秀綿出席竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程動土典禮，當面向縣長鍾東錦爭取竹南親子館。（圖／何秀綿粉專）

【警政時報 鄭元毓／苗栗報導】竹南鎮民代表會主席何秀綿9日出席「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程」動土典禮，除肯定該案兼具遊憩與防洪功能，也當面向鍾東錦縣長爭取在竹南鎮設立親子館，以因應在地青年人口與新興科技城市的托育需求。對此，縣長當場承諾，隨著園區發展與稅收增加，應將福利還給百姓，並立即指示地政處盤點鎮內土地，加速推動公有地解編，讓竹南親子館的建設露出曙光。

何秀綿在臉書發文表示，頭份國中後方的市地重劃動土典禮展示了公有地解編後的全新規劃，未來不僅將擁有全新的操場、草皮、籃球場與綠地，縣府更考量到全球氣候暖化與強降雨等天災屢見不鮮，特別在球場下方設置了地下滯洪池。她認為這樣的設計不但有效活化了市地，更同時兼具居民運動休憩以及城市防洪的重要功能，整體規劃相當完善。

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縣長鍾東錦承諾將盤點竹南土地強化公共設施。（圖／何秀綿粉專）

看到頭份市的建設進展，何秀綿進一步指出，公有地解編與市地重劃牽一髮動全身，直接關係到周邊交通與商業發展。尤其繼苗栗市與頭份市的親子館相繼成立後，作為新興科技城市的竹南鎮也亟需投入相關資源。她強調，竹南鎮擁有眾多的青年人口，鎮民平均收入也逐年提高，完善的托育、延育以及親子館等設施，是影響年輕人是否願意生育的重要關鍵。在地方經濟發展之餘，解決鎮民照顧孩童的後顧之憂已刻不容緩。

為爭取地方建設，何秀綿特別在動土典禮上向鍾東錦縣長當面陳情，期盼能加速竹南的公地解編並還地於民，為地方爭取一座親子館。面對這項訴求，縣長給予正面回應並當場承諾，隨著科學園區的發展日漸蓬勃，稅收增加且債務持續降低，理應將該有的福利回饋給百姓。縣長認同竹南鎮匯集了許多青年才俊，確實有設立親子館的迫切需要，現場便交代縣府地政處全面盤點鎮內的土地資源，並強調不可怠慢。何秀綿對此表達感謝，肯定縣長展現的效率與魄力，並期盼竹南鎮民能早日迎來專屬的親子館。

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