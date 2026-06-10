警政時報

何秀綿爭取竹南親子館有譜 鍾東錦縣長允盤點土地提升公共設施

警政時報
將 Yahoo 加入 Google 優先推薦來源

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

Google Preferred Source加入首選來源
竹南鎮代會主席何秀綿出席竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程動土典禮，當面向縣長鍾東錦爭取竹南親子館。（圖／何秀綿粉專）
竹南鎮代會主席何秀綿出席竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程動土典禮，當面向縣長鍾東錦爭取竹南親子館。（圖／何秀綿粉專）

【警政時報 鄭元毓／苗栗報導】竹南鎮民代表會主席何秀綿9日出席「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃工程」動土典禮，除肯定該案兼具遊憩與防洪功能，也當面向鍾東錦縣長爭取在竹南鎮設立親子館，以因應在地青年人口與新興科技城市的托育需求。對此，縣長當場承諾，隨著園區發展與稅收增加，應將福利還給百姓，並立即指示地政處盤點鎮內土地，加速推動公有地解編，讓竹南親子館的建設露出曙光。

何秀綿在臉書發文表示，頭份國中後方的市地重劃動土典禮展示了公有地解編後的全新規劃，未來不僅將擁有全新的操場、草皮、籃球場與綠地，縣府更考量到全球氣候暖化與強降雨等天災屢見不鮮，特別在球場下方設置了地下滯洪池。她認為這樣的設計不但有效活化了市地，更同時兼具居民運動休憩以及城市防洪的重要功能，整體規劃相當完善。

廣告
縣長鍾東錦承諾將盤點竹南土地強化公共設施。（圖／何秀綿粉專）
縣長鍾東錦承諾將盤點竹南土地強化公共設施。（圖／何秀綿粉專）

看到頭份市的建設進展，何秀綿進一步指出，公有地解編與市地重劃牽一髮動全身，直接關係到周邊交通與商業發展。尤其繼苗栗市與頭份市的親子館相繼成立後，作為新興科技城市的竹南鎮也亟需投入相關資源。她強調，竹南鎮擁有眾多的青年人口，鎮民平均收入也逐年提高，完善的托育、延育以及親子館等設施，是影響年輕人是否願意生育的重要關鍵。在地方經濟發展之餘，解決鎮民照顧孩童的後顧之憂已刻不容緩。

為爭取地方建設，何秀綿特別在動土典禮上向鍾東錦縣長當面陳情，期盼能加速竹南的公地解編並還地於民，為地方爭取一座親子館。面對這項訴求，縣長給予正面回應並當場承諾，隨著科學園區的發展日漸蓬勃，稅收增加且債務持續降低，理應將該有的福利回饋給百姓。縣長認同竹南鎮匯集了許多青年才俊，確實有設立親子館的迫切需要，現場便交代縣府地政處全面盤點鎮內的土地資源，並強調不可怠慢。何秀綿對此表達感謝，肯定縣長展現的效率與魄力，並期盼竹南鎮民能早日迎來專屬的親子館。

更多警政時報報導
【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤
【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！

其他人也在看

傅子純螢幕「最後遺作」曝光！獨排眾議答題奪冠　網全看哭了

傅子純螢幕「最後遺作」曝光！獨排眾議答題奪冠　網全看哭了

【緯來新聞網】八點檔男星傅子純6月7日因急性血癌過世，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。他生前參加《哈！真

緯來新聞網 ・ 1 小時前發表留言
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！

1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！

許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。

中天新聞網 ・ 1 小時前7則留言
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂　公車司機怒告違停男

提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂　公車司機怒告違停男

台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前3則留言
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼　網曝：日本少見

日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼　網曝：日本少見

台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前8則留言
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖

多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖

台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前6則留言
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」　醫1招助她找回抗癌勇氣

卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」　醫1招助她找回抗癌勇氣

48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發表留言
南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾

南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾

南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意

食尚玩家 ・ 3 小時前發表留言
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億　股民喊：終究要回來追高

台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億　股民喊：終究要回來追高

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...

FTNN新聞網 ・ 28 分鐘前發表留言
不靠All in台積電！國小老師曝「5招理財」變有錢：默默拉開差距

不靠All in台積電！國小老師曝「5招理財」變有錢：默默拉開差距

近年來台股瘋漲，越來越多人選擇投資股票理財，一名會計系出身的國小老師在Threads上分享「人生做過最正確的理財決定」，原PO強調，不需要那種高大上的答案，像是「All in台積電」或是「阿公留了一棟房給我」，而是當下看起來超普通，可能只是一個習慣、一個選擇或觀念，卻能成為在多年後默默拉開與同齡人差距的關鍵。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發表留言
「他快活，我就快活！」阿嬤看診一句話感動骨科醫

「他快活，我就快活！」阿嬤看診一句話感動骨科醫

台中市安程診所骨科醫師嚴可倫常在網路分享醫藥、生活、親子經驗談，他昨（9）日遇到一名患者阿嬤由丈夫陪同下看診，得知阿嬤曾捐一顆腎給丈夫，夫妻情深，令他感動。嚴可倫今（10）日指出，昨日診間有一名阿嬤提醒，她只有一顆腎臟，開藥時特別幫她留意一下、別影響腎臟。阿嬤目光看向旁邊靦腆古意的丈夫，「我捐給他啊

自由時報 ・ 1 小時前發表留言
改喝無糖飲料沒變瘦？　營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食

改喝無糖飲料沒變瘦？　營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食

錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...

CTWANT ・ 4 小時前4則留言
股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望

股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望

老AI與金融股雙引擎引爆，沈悶已久的高股息ETF啟動落後補漲，股價頻創新高，陳相州大膽預言：今年將是股息與價差雙收的豐收年！

EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前發表留言
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱

就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱

有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來

女人我最大 ・ 5 天前發表留言
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」　不說是因為害怕配不上

明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」　不說是因為害怕配不上

愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。

姊妹淘 ・ 19 小時前發表留言
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線

《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線

韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前2則留言
富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭

富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭

馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。 富邦金發布重訊…

民報 ・ 3 小時前6則留言
台南騎士追撞垃圾車　特效級「人肉快遞」飛進車後斗

台南騎士追撞垃圾車　特效級「人肉快遞」飛進車後斗

台南市官田區8日傍晚傳出一起交通事故，一輛垃圾車正沿路收運垃圾時，突遭後方一輛機車高速追撞車尾，機車騎士反應不及，當場騰空翻滾飛進垃圾車後斗，車上的兩個廚餘桶也遭波及，瞬間噴飛車外，讓一旁倒垃圾的阿伯看傻了眼，所幸騎士並未受傷，隨即自行爬出脫困。

鏡報 ・ 1 小時前發表留言
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭　過期茶葉也能派上用場

夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭　過期茶葉也能派上用場

夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。

住展房屋網 ・ 17 小時前發表留言
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來

下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來

近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發表留言
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭

這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭

常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。

姊妹淘 ・ 2 天前發表留言