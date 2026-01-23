何穗產後「子宮組織殘留」二度開刀！ 剛坐完月子又進手術房：前所未有的脆弱

超模何穗近日在一場訪談中，首度談到自己在產後「接受第二次手術」的經歷。她透露，坐完月子進行例行檢查時，被發現子宮內有組織殘留，必須立刻進行清宮手術，這段過程讓她感受到前所未有的脆弱，也讓外界看見產後女性不常被談及的一面。

何穗在訪談中表示，當時檢查發現宮腔內仍有組織殘留，原因與子宮收縮不良有關，若未及時處理，可能引發感染或大量出血，因此醫師建議立即手術。突如其來的狀況，讓她在身體尚未完全恢復、同時又要適應育兒生活的情況下，承受相當大的壓力。她坦言，術後的恢復期加上照顧孩子的疲累，曾一度感到力不從心。

事實上，何穗產後40天就以纖細身形登上《時尚芭莎》封面，當時不少網友驚呼她「恢復得太快」。不過她也在這次訪談中說明，該組封面其實是在第二次手術前拍攝，真正回到工作狀態已是2026年1月，距離生產時間接近3個月，並非外界想像的「產後立刻復工」。

談到這段經歷，何穗多次提到，產後的母親不一定要表現得無所不能。她表示，許多女性在產後同時面臨身體變化與角色轉換，若缺乏足夠的支持，過程往往更加辛苦。她希望透過分享自己的經驗，讓更多人理解產後女性實際承受的狀態，也能更重視相關的心理支持資源。

