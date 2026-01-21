何立峰會晤貝森特 達沃斯演說稱少數國家不該有特權

（德國之聲中文網）中國國務院副總理何立峰週二（1月20日）出席在瑞士達沃斯的世界經濟論壇，演說中重申中國會繼續對外開放，稱中國不僅願意作世界工廠，更願意成為世界市場。不過，他稱許多情況下「中國想買，但對方不願意賣」，並談及「泛安全化」問題；這是北京常用來形容美國及其盟友以國安為由，對中國施加貿易限制的說法。

何立峰稱，中國未刻意追求貿易順差，且「中國是各國的貿易夥伴，而不是對手」。

在美國反覆且帶有脅迫性的關稅政策使盟友與對手同感不安之際，中國代表團在達沃斯強調中國相較美國是更可靠的貿易與投資夥伴。何立峰致詞時表示，「中國的發展是全球經濟發展的機遇，而非威脅」。

雖沒有直接點名，但何立峰也表示：「個別國家的單邊作法與貿易安排，明顯違反世界貿易組織的基本原則與規則，嚴重破壞國際經貿秩序。」他還稱：「規則面前應當人人平等。極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則。」

何立峰率領中國政府代表團出席達沃斯論壇，整場論壇與會代表約2900人，其中包括美國總統川普、法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼等領袖，以及頂尖科技與金融業界人士。

卡尼16日曾表示，與中國的關係變得比跟美國「更具可預測性」；近期他剛赴北京會晤中國國家主席習近平，並調降對中國電動車的關稅，以換取中國降低對加拿大油菜籽的關稅。川普近期則強力主張美國應取得格陵蘭，此舉加劇加拿大及歐洲盟友對美國的批評。川普將於週三下午在達沃斯論壇發表演說。

何立峰與貝森特非正式會晤

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二在達沃斯接受接受福斯新聞採訪時透露，他週一在當地與何立峰會面。

貝森特說中國「已經履行了購買大豆的承諾」，而美方期待中國在2026年購買約2500萬噸大豆。他也表示，中國的稀土金屬供應「按預期進行」，交付率「90%以上，我認為這相當令人滿意」。然而，在鏡頭和政治聚光燈之外的美國農民指出，糧食出貨量少、中國對巴西和阿根廷糧食的購買量飆升，導致他們2025年大部分收成已損失殆盡。

達沃斯論壇期間，美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）則表示華府正考慮在川普4月與習近平會面以前，先行與中國展開新一輪貿易談判，商議科技、稀土磁鐵等「非高度敏感性」的貿易項目。

在川普重返白宮一週年之際，專家認為中國面對美國貿易戰，展現了一定程度的韌性。諮詢機構歐亞集團中國研究主任蕭嫣然（Amanda Hsiao）向DW指出，川普政府上台時原以為能利用自身的經濟影響力，迫使中國改變政策走向，「但事實上，北京也擁有與華盛頓相匹敵的籌碼」。

去年初川普對中國加徵高額關稅，中國也以同樣方式反擊。蕭嫣然形容，「基本上雙方的槍都已上膛、槍口對準對方」，但後來發現這對各自國內經濟都帶來衝擊，於是展開多輪貿易談判並暫時休戰。

「中方確實承擔了對川普反擊的風險，而當美方退讓並選擇緩和局勢時，這種策略便獲得驗證。」蕭嫣然說，如今北京可能認為保持強硬立場是正確之舉。

中國面臨內需挑戰 何立峰：2026將擴大進口

中國經濟在2025年達成官方設定的「約5%」成長目標，2025年更創下歷史新高的貿易順差額。中國人民大學國際關係學院教授刁大明向DW表示，這充分說明「世界需要中國，中國也需要世界」，這是世界貿易依循市場規律運作的必然結果，不因個別國家的極端政策而改變。

刁大明還表示：「通過2025年一年的博弈，中方在經貿領域也與美方形成了一定的相互制衡。」

但中國去年第四季經濟成長放緩至3年來低點，也引發外界對其出口導向的成長模式永續性表達質疑。

去年，各國對中國製商品的強勁需求，協助中國挺過美國反覆多變的貿易政策，以及國內銷售疲弱的挑戰。然而，中國對出口的高度依賴，也造成結構性的產能過剩問題，並使其更容易面臨各國為保護本土製造業而設立貿易壁壘。

何立峰在演說中為中國發展模式辯護，他稱中國的成功仰賴改革開放與創新，而非政府補貼。不過，包括歐盟在內的多個貿易夥伴，長期指控北京透過補貼政策，讓電動車等產業取得不公平優勢。

何立峰強調，中國今年將優先擴大內需，邀請全球企業「把握機遇」。

法國再生能源公司Sweetech執行長赫茲（Nicolas Heuze）向路透社表示，考慮到北京釋出的訊號，公司可能會評估赴中國投資的可能性，但對投資與智慧財產等細項仍存疑慮。

DW記者李宥臻對此文有貢獻。

