何立峰談中美貿易：陸不僅是世界工廠 更願作「世界市場」

大陸國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，「規則面前應當人人平等。極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則」，他表示，大陸不僅是世界工廠，也希望成為「世界市場」。

大陸國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

綜合外媒報導，何立峰指出，世界正經歷「百年未有之大變局」，單邊主義、保護主義抬頭，加上地緣政治衝突，正在對全球經濟與貿易秩序造成衝擊，他強調「關稅戰、貿易戰沒有贏家」，不僅推高生產與交易成本，也加劇世界經濟碎片化，破壞全球資源的合理配置。

在多邊貿易體系方面，何立峰批評部分國家的單邊行為違反世貿組織基本原則，衝擊國際經貿秩序，「規則應對所有國家一視同仁，不能讓少數國家憑藉實力享有特權，世界不能回到弱肉強食的叢林法則。」

針對中美經貿關係，何立峰表示，去年雙邊關係雖有波折，但在兩國元首共識引領下，雙方透過多輪磋商妥善處理部分分歧，維持整體穩定，「事實再次證明，中美合作則兩利，對抗則俱損」，他指出，只要秉持平等協商、相向而行，「解決方案永遠會多於問題」。

談及中國大陸自身經濟發展，何立峰說，過去5年大陸經濟保持穩定成長，年均增速約5.4%，「發展不應是你輸我贏的零和博弈，而應是各方各盡其責，各取所需。我們從不刻意追求貿易順差，我們不只希望成為世界工廠，也希望成為世界市場。然而，在很多情況下，中國想買的時候，其他國家卻不想賣。」

