何立峰達沃斯致辭：極少數國家不應有基於私利的特權

（中央社台北21日電）中國國務院副總理何立峰20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，「規則面前應當人人平等。極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則」，又指中國願意做世界市場，但很多時「中國想買的、對方不願意賣」。何立峰又應約與美國財長貝森特會談，討論中美經貿問題。

綜合陸媒及港媒報導，何立峰20日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2026年年會並發表致辭。何立峰表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，不僅提高了全球的生產和貿易成本，而且導致全球經濟碎片化，破壞全球資源的配置。

何立峰表示，中方有信心及能力應對各種挑戰及轉型問題，中國重視以自身發展，帶動貿易夥伴共同繁榮，做大全球經貿蛋糕。

何立峰說︰「我們從不刻意追求貿易順差，不僅願意做世界工廠，更願意做世界市場。但是很多時候是中國想買的、對方不願意賣，貿易受到泛安全化的影響。」

何立峰說︰「規則面前應當人人平等。極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則，各國都有權維護自身的正當權益。中國樂見各國達成互利互惠的貿易協議，但相關協議應當符合世貿組織的規則。」

何立峰又提到中美經貿問題，他表示，中美經貿磋商情況充分表明，只要相互之間能夠平等協商、相向而行，辦法總比問題多。

何立峰說，「中國是各國的貿易夥伴而不是對手，中國的發展是對世界經濟發展的機遇而不是威脅。對於國際經貿合作中出現的一些分歧和誤解，中國倡導通過平等協商、增進互信、彌合分歧解決問題。」

何立峰表示，當前多邊貿易體制面臨多年未有的嚴峻挑戰，一些國家的單邊做法和貿易協議，明顯違反世貿組織基本原則和規則，嚴重衝擊國際經貿秩序。正如中國國家主席習近平指出，愈是困難時刻，愈要秉持和平共處的初心、堅定合作共贏的信心。

何立峰提出四點看法，包括要堅定支持自由貿易，攜手推動普惠包容的經濟全球化、堅定維護多邊主義，推動完善更加公正合理的國際經貿秩序、堅持合作共贏，致力共同做大合作蛋糕，合力破解發展難題、堅持相互尊重、平等協商，善用對話妥善管控分歧及解決問題。

新華社報導，何立峰還應約分別與美國財長貝森特（Scott Bessent）、英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）舉行中美經貿磋商機制和中英經濟財金對話機制雙方牽頭人會談，就中美、中英經貿領域相關問題交換意見。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150121