何篤霖主持《命運好好玩》24年！遭1通電話勸退 老搭檔郭靜純心疼抱屈

【緯來新聞網】何篤霖卸下主持長達24年的節目《命運好好玩》，消息傳出後引發觀眾討論。曾與他長期搭檔的郭靜純昨（10日）開直播時被網友問及此事，坦言對製作單位僅以1通電話通知的處理方式難以認同，更直言若換成是自己「我會非常不爽」。

郭靜純為何篤霖抱屈。（圖／翻攝Facebook）

郭靜純與何篤霖共同主持「命運好好玩」近20年，後來她為了孩子移民加拿大才離開節目，兩人交情並未因此中斷，何篤霖還曾遠赴加拿大探望她。直播中有網友表示懷念2人過去的主持組合，郭靜純透露已看到相關新聞，忍不住替老搭檔發聲。



她直言：「用一通電話通知，篤霖哥主持20幾年了，沒有功勞也有苦勞吧？他盡忠職守，守著這個崗位20幾年，如果你請個員工，已經可以申請一大筆退休金了。」她強調2人配合度極高，裡外能配合的從未說過不，認為何篤霖絕對值得以受敬重的方式向觀眾好好告別。



郭靜純進一步表示，她與何篤霖都不是在乎儀式感的人，也不需要盛大的歡送場面，只要1句「謝謝，辛苦了」就足夠，「我們就都沒關係，都有心理準備了，沒事」。她也說明這件事與自己沒有直接關係，因為她更早就離開節目，箇中冷暖只有當事人自己清楚。



談到24年合作關係以1通電話畫下句點，郭靜純嘆氣表示：「怎麼會這樣做人？更何況是一個這麼好的主持人。」她形容何篤霖是個老好人，不願看到好友受到這樣的對待，但也強調這僅代表個人意見，「過去就過去，我們就往前看，接下來就讓其他人也去玩玩看吧」，同時祝福新任主持人有更好的表現。

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