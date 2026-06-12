何篤霖主持24年被一通電話退出！郭靜純幫抱屈：如果是我超不爽

資深主持人何篤霖卸下主持長達24年的節目《命運好好玩》，引發外界關注。曾與何篤霖搭檔主持近20年的女星郭靜純，儘管已移居加拿大，仍在直播中為昔日搭檔抱屈，對製作單位僅以一通電話通知的方式難以認同。

何篤霖（左）與郭靜純（右）曾一同主持《命運好好玩》。（圖／JET提供）

郭靜純10日在社群開直播時被網友問及此事，坦言已看到相關新聞。她強調何篤霖主持20多年，「沒有功勞也有苦勞」，盡忠職守、守著崗位數十年，若換成一般員工早已可申請一大筆退休金。對於製作單位的處理方式，郭靜純直言：「我是覺得不應該用一通電話。」

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郭靜純在直播中為昔日搭檔抱屈。（圖／翻攝郭靜純 臉書）

郭靜純與何篤霖配合度極高，她表示兩人從未拒絕節目安排，「配合度是百分之一千」。她解釋自己與何篤霖都不是在意儀式感的人，只希望能獲得基本的尊重。她說：「就算不是出於真心，但是一句『謝謝，辛苦了』，我們都會沒關係，本來都有心理準備，這是一個最基本的吧。」

何篤霖主持《命運好好玩》超過20年。（圖／翻攝自何篤霖臉書）

談及24年合作關係以一通電話畫下句點，郭靜純忍不住感嘆：「怎麼會這樣做人？更何況是一個這麼好的主持人。」她形容何篤霖是個「老好人」，表示自己不願看到好友受到這樣的對待。越說越氣的她直言：「我只是覺得不爽，感覺上的不爽，如果今天我是他的話，我應該超不爽。」

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