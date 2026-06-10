何篤霖告別24年《命運好好玩》 自曝已財富自由最想做這件事

【緯來新聞網】《命運好好玩》自開播以來累積逾千集，由何篤霖與陳亞蘭長期搭檔主持。節目另一位前主持人郭靜純早於2019年退出，隨後舉家移民加拿大。此次合作終止，陳亞蘭同樣未能續留節目，對於告別主持了24年的節目，何篤霖也在個人社群媒體開直播和粉絲們分享心聲並透露自己「財富自由」現在最想要遊山玩水。

何篤霖告別24年《命運好好玩》。（圖／何篤霖FB）

電視台說明調整原因

對於換主持棒一事，電視台回應，由於同台節目《新聞挖挖哇》收視表現理想，決定將其延長為2小時播出，連帶壓縮《命運好好玩》的時段，節目長度將縮減為1小時。台方表示已就主持費依比例協商調降，但最終未能與陳亞蘭及何篤霖達成共識，對此感到遺憾。



何篤霖坦言，農曆年前便已完成最後一批錄影存檔，此後始終未收到新的錄影通知，輾轉才透過電話得知合作終止的消息。他感嘆道：「其實這麼多年了，終於來了，凡事都有這一天。」並在直播中提及此事，一度做勢哭泣，演唱李翊君的《萍聚》。





何篤霖自曝財富自由 暫無接新節目規劃

對於主持逾20年的豐厚積累，何篤霖謙稱外界所言「攢進幾棟房」言過其實，但也不諱言目前已達財富自由。他說，自己已屆60歲，希望善用時間好好休息、遊山玩水，對於暫時沒有接新節目的打算，他直言生活夠用、退休金充足，目前心態從容。他也透露，原本的製作人甚至比他更早離開節目，而此次離開未能舉辦歡送趴，是他唯一感到遺憾之處。





節目生態丕變 藝人相繼面臨轉型壓力

何篤霖也觀察到，近年台灣電視生態丕變，許多節目陸續停播，連續劇更面臨播一集賠一集的困境。《命運好好玩》走過24年，見證台灣命理節目的興衰，此次畫下句點，在網路上引發不少老觀眾回憶，不少人留言表達不捨，感嘆一個陪伴多年的節目就此成為歷史。

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