何篤霖被電話通知結束《命運好好玩》 昔日搭檔郭靜純直播吐不滿
主持人何篤霖、陳亞蘭日前傳出卸下節目《命運好好玩》主持棒，事後何篤霖坦承是被電話通知「告一個階段」，令忠實粉絲相當震驚和不捨。曾主持該節目15年的女星郭靜純，雖然早已移居加拿大，但仍透過直播與粉絲互動，因此聽聞昔日搭檔的消息，她忍不住發聲感嘆。
郭靜純10日在社群開直播被問及《命運好好玩》的新聞，表示何篤霖主持節目20多年，沒有功勞也有苦勞，而且盡忠職守，盡了身為主持人最大的努力，但得知對方是被一通電話告知訊息，讓她不滿直言：「我是覺得不應該用一通電話。」
她進一步解釋，自己與何篤霖不是在意儀式感的人，只是覺得這段期間極力配合節目安排，配合度百分之一千，「篤霖哥絕對值得我們敬重的方式，很尊重人地好好的道別，我們不是在意多大排場，只是一種感覺。就算不是出於真心，但是一句『謝謝，辛苦了』，我們都會沒關係，本來都有心理準備，這是一個最基本的吧」。
不過，郭靜純認為，何篤霖一定會很好，不會去糾結那個當下，不會往後看、要往前看，曾經創下美好的成績就夠了，「我們真的已經很棒棒，篤霖哥最棒棒」。雖然她強調沒事沒關係，但還是越說越氣，「我只是覺得不爽，感覺上的不爽，如果今天我是他的話，我應該超不爽，我是不願意看到我的好朋友跟我自己的大哥被這樣對待」。
說到節目的新型態，她祝福新主持人加油，命理老師也都在，還是希望節目能保留一點原來的味道，讓忠實觀眾繼續支持下去。至於何篤霖的未來規劃，郭靜純認為對方沒有要退休，稱讚對方現在的狀態很好，不時到處旅遊、開直播分享，還笑說未來有機會可以一起直播，最後依舊忍不住感慨：「我覺得不捨，很不捨篤霖哥跟亞蘭姐最後是這種模式離開節目。」
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