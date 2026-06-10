何篤霖被電話通知「告一階段」 離開24年《命運好好玩》鬆口遺憾
男星何篤霖主持節目《命運好好玩》24年，日前突然傳出與搭檔陳亞蘭雙雙卸下主持人身分，後來節目單位證實有新的規劃，新主持群由藝人小賴、命理師湯鎮瑋擔任，讓忠實觀眾相當震驚。對此，何篤霖日前在社群開直播吐露心聲，坦言早有退休的準備。
何篤霖日前在直播中透露，早在一周前就向粉絲提過此事，但面對外界關心，還是跟大家再說聲感謝，並解釋最後一集在農曆過年前就錄完，後續有幾次錄影邀約，可是時間修改了3、4次，本來延期到5、6月，怎料就接到新製作人的電話，「新的製作人很客氣也很婉轉…就告一個階段」，當然他馬上意會對方的意思。
提到節目突然換主持人的遺憾，他表示大家一起工作20多年，包含製作單位、命理老師、經常接觸的來賓等都沒有好好說感謝，甚至來不及向老闆道謝，「不會對老闆不開心，感謝都來不及了。總有要面對這一天，節目開開停停太自然不過的事情，我還可以做到這麼久，就是很多感謝，來不及說的，就是『謝謝老闆，再會』」。
何篤霖認為，剛好是時候休息一下關心自己，思考一下自己現在想要什麼，也坦承一直有在準備，「不管是練習退休，或是賺錢賺養老金，我一點都沒有慌張，腦子裡就在想接下來要去哪裡玩」，心裡不會覺得突然，但接到電話的當下很突然，更直言節目想要年輕化是好的想法。
至於搭檔3年多的陳亞蘭，他笑說對方好的不得了，只需要提醒對方適度休息，「亞蘭姐永遠都有在籌備新節目跟新工作的時候，永遠只要勸她不要太累，不要做太多節目，要多休息」。最後，何篤霖總結主持節目的心情，笑稱以後沒人告訴他要穿什麼顏色的內褲，也坦言很多資深前輩會看節目，或是因為他才願意上節目聊天，但換成新組合後，「以後沒有節目可以見到好久不見的大明星，資深前輩可能就少了一個節目可以跟大家見面」。
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