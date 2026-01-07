何美被節目換角！羅志祥發聲緩頰：她非常努力
男星羅志祥（小豬）和何美主持的中天帶狀節目《綜藝OK啦》，今（7日）被周刊報導，何美因綜藝效果不佳、接不到話，又跟羅志祥擦不出火花，最終被換角。對此，羅志祥稍早發文替何美說話，讚賞她是非常努力的主持人，也能帶動現場的氣氛。
羅志祥表示，和何美的主持《綜藝OK啦》3個多月，合作默契非常好，何美除了臨場反應和靈機應變佳，工作態度還很認真，「她是一個非常努力的主持人，私下也做了很多功課，所以她很清楚我接下來的鋪陳、節奏、甚至知道我要丟什麼哏。她不會提前破哏，反而很懂得『接』，這在綜藝節目裡其實非常難得；而且她的笑聲，是我認為綜藝節目裡非常好的效果之一，是真誠、自然，也能帶動現場氣氛的那種。」
因此，羅志祥不認同周刊形容她的效果不佳、接不到話，決定挺身為何美平反；至於電視台對於節目的調整和安排，羅志祥尊重製作單位的決定，他會繼續把節目做好，把歡笑帶給觀眾。
而稍早《綜藝OK啦》所屬中天電視台，針對換角風波發聲明表示：「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容。」
羅志祥全文
今天看到綜藝ok啦的新聞 內容提到所謂「知情人士透露」 指我和何美之間始終擦不出火花 甚至形容她效果不佳 接不到話 最後因此被換角
身為當事人 我想親自說明
我和何美之間的默契其實非常好
很多時候她的臨場反應與靈機應變 反而會讓我大吃一驚
她是一個非常努力的主持人 私下也做了很多功課 所以她很清楚我接下來的鋪陳 節奏 甚至知道我要丟什麼哏
她不會提前破哏 反而很懂得「接」 這在綜藝節目裡其實非常難得
而且她的笑聲 是我認為綜藝節目裡非常好的效果之一是真誠 自然 也能帶動現場氣氛的那種
所以 並不像新聞中所描述的那樣
至於節目的調整與安排 我們都尊重製作單位的決定 也會各自繼續努力 把節目做好 把歡笑帶給大家
