何美遭指效果不佳慘被換 羅志祥揭真實狀況：她非常努力

何美爆效果不佳遭換角，羅志祥發聲曝真實狀況。（圖／記者沈芳宇攝）





由羅志祥搭檔何美主持的《綜藝OK啦》在去（2025）年9月開播，未料近日爆出因收視不佳，電視台決定將何美換掉，改由啦啦隊女神林襄接棒。對此，除了電視台發聲外，羅志祥也發文曝真實情況。

羅志祥在限時動態表示，今天看到報導提到，有知情人士透露他與何美擦不出火花，甚至特別點名何美效果不佳，最終慘遭換角，「身為當事人，我想親自說明。我和何美之間的默契其實非常好，很多時候她的臨場反應與靈機應變，反而會讓我大吃一驚。」

羅志祥進一步指出，何美非常努力，私下做了許多功課，因此非常清楚他的鋪陳、節奏，甚至知道他要丟什麼梗，「她不會提前破梗，反而很懂的『接』，這在綜藝節目裡其實非常難得。」

羅志祥緩頰，何美的笑聲更是綜藝節目裡非常好的效果之一，真誠、自然還能帶動現場氣氛，並非報導所描述，「至於節目的調整與安排，我們都尊重製作單位的決定，也會各自繼續努力，把節目做好，把歡笑帶給大家。」

羅志祥發文為何美護航。（圖／翻攝自羅志祥IG）

羅志祥發文為何美護航。（圖／翻攝自羅志祥IG）



