何美鄉籲銷毀芬普尼蛋雞 彰化縣府：撲殺無法令依據

封存雞蛋全數銷毀。（彰化縣政府提供／李京昇彰化傳真）

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋日前被檢出農藥芬普尼超標，封存雞蛋全數銷毀，中研院前研究員何美鄉認為蛋雞應銷毀。對此，彰化縣政府今天表示，此次事件非疫病，撲殺得有法令依據，目前全場雞隻持續管制監控中。

文雅畜牧場封存蛋品被列為證物，彰化地檢署17日發函指示處理，彰化縣府連夜銷毀約25萬顆蛋品，銷毀為11月6日至15日的出產蛋品，包括1210箱散蛋、1447盒盒裝蛋及77.215公斤軟殼蛋。

何美鄉引述2021年文獻指出，因應芬普尼及其代謝物在雞體內和雞蛋的持久性，根據美國獸醫學會的討論，這些蛋雞應銷毀。縣府動防所今天指出，芬普尼在雞隻體內的代謝時間大約是8至14天的半衰期，但具體時間會因雞隻個體狀況會有不同，大約2至3周才能代謝掉藥物，目前全場雞隻持續管制監控中，畜主目前採行「減料換羽」方式，僅提供水與少量飼料，讓雞隻暫時不下蛋。

農業處長郭至善表示，蛋雞屬於畜牧場主財產，如果是感染類似禽流感等疫病，可依《動物傳染病防治法》進行預防性撲殺，但此次事件非疫病，撲殺沒有法令依據。

