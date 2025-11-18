何美鄉籲銷毀芬普尼雞 雞農反對

芬普尼蛋外流事件延燒，台中市食安處人員18日下午再訪龍忠蛋行。（林弘笙攝）

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋日前被檢出農藥芬普尼超標，封存雞蛋全數銷毀。中研院前研究員何美鄉引述2021年文獻指出，因應芬普尼及其代謝物在雞體內和雞蛋的持久性，根據美國獸醫學會的討論，這些蛋雞應銷毀。不過，農業部指出，藥物殘留會隨生物的自然代謝排出，會確保蛋品無芬普尼殘留；養雞協會也反對撲殺。

文雅畜牧場所產雞蛋被驗出芬普尼超標，案發後回收、封存的25萬多顆雞蛋已全數銷毀，由於業者已進行強制換羽，16日起蛋場已停產。中研院生物醫學科學研究所退休研究員何美鄉指出，根據2021年的文獻，連續7天、每天餵食2.5毫克芬普尼的雞，66天後下的蛋仍含有芬普尼代謝物，顯示芬普尼及其代謝物在雞體內和雞蛋的持久性。至於何時歸零，此研究並未給出答案。

何美鄉認為，一直檢測雞蛋的芬普尼含量，直到低於法定標準再放行販售，這方式不符合常理。畜牧場業者使用芬普尼是違法行為，也危害國人食安，沒有理由持續提供社會資源來檢測雞蛋。依據美國獸醫學會的討論，蛋雞應該要銷毀。她建議相關部門盡速討論出最合理、最科學的SOP，來處理畜牧場的蛋雞，避免讓被汙染的雞蛋持續流入市面。

「這次事件再次顯示跨部會運作的重要性」，何美鄉直指，中央政府「防疫一體」的運作要盡速就位，包括執掌化學物的環境部、管理畜牧場的農業部、管理市售雞蛋的衛福部，未來此類事件應匯集跨部會的專業，對外窗口單一，避免前後矛盾的說詞。

農業部則說明，農藥噴灑在植物上後，會需要待其將藥物代謝後才可收成，而蛋雞是生物，同樣也會將藥物「自然代謝」。針對此蛋雞場產出之蛋品，都會進行全面採檢，直到驗不出芬普尼殘留才可放行，因此民眾也無須擔心會因為藥物殘留，而吃到芬普尼雞蛋。

養雞協會指出，藥物殘留會隨生物的自然代謝排出，因此不需要進行撲殺，甚至彰化縣政府提議要針對轄區內全部蛋雞場檢測，其實也沒有必要，因為農業部防檢署已有定期抽查，且雞蛋溯源機制完善，衛福部若在通路上查緝到違規蛋品，絕對能如同本次案件，找出問題來源，但事實就是「並無其他案例」，自然也沒必要另外特別全面抽檢，外界不應以個案製造恐慌，讓民眾對雞蛋失去信心。