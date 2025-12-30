何苦！台南男「潑女友鹽酸」後自戕 送醫搶救無效

現場相當慘烈！今（30日）上午在台南市東區發生一起血案，有對男女朋友激烈吵架時，男方竟然潑女方鹽酸，最後持刀自戕，警消破門時發現他已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。

案發現場所在大樓。 （圖／中天新聞）

據台南市消防局的救援資訊，案發地點在崇德十九街上某社區大樓內，上午10點19分獲報後趕往，一開始發現門被反鎖，緊急破門後發現一名男子倒臥血泊昏迷不醒，女子身受重傷，緊急送往成大醫院後女方被救回，男方因為刀傷的傷勢過重，搶救無效。

案發現場所在大樓。 （圖／中天新聞）

警方調查發現，男方年約50歲，女方大他10歲，雙方是情侶，今早在吵架時，男方先對女友潑鹽酸，接著持刀自戕，目前全案已報請檢察官跟法醫進行相驗作業，現場暫時封鎖，蒐證鑑識釐清案情中。

