何蓓蓓《好運來》殺青後大改造！曝「睽違20年」新髮型全網被電暈：太美

隨著八點檔《好運來》全劇終，演員終於得以休養生息，充電完成再邁向下個階段；飾演要角之一「育欣」的何蓓蓓後期戲分吃重，殺青之後趁著空檔特地秀出全新髮型，並透露距上次染髮至今已有20年，讓粉絲在讚嘆的同時也感到不可思議！

《好運來》是何蓓蓓的第二部民視八點檔，所飾演的育欣起初與克帆（曾子益 飾）相戀，後遭背叛而分手，對愛情不再信任，長達數年抱持「不戀、不婚」的觀念；直到遇上誠耀（丁力騏 飾）之後，兩人原本互不對盤，卻日久生情逐漸有好感，誠耀鼓起勇氣當眾告白，育欣含淚擁抱，兩人終有圓滿結局。

何蓓蓓殺青之後得以放鬆，在社群秀出自己的新髮型，並嗨喊「睽違二十年的染髮！」引起粉絲讚嘆「太美了」同時對她竟隔了20年才染髮感到驚訝；亦有網友敲碗她續演最新八點檔《豆腐媽媽》，何蓓蓓未對此回應，就請粉絲耐心期待她的新作品訊息。

