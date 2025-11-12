何衛東落馬 張又俠：共軍要嚴防做兩面人搞偽忠誠

（中央社台北12日電）在前中共中央軍委副主席何衛東等多名將領被證實落馬後，中共中央軍委副主席張又俠今天在人民日報發表文章，指全軍要自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實把「維護核心、聽黨指揮」紮根到官兵頭腦中。

人民日報今天發表張又俠這篇「高質量推進國防和軍隊現代化」的署名文章，提到上述內容。

張又俠說，「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）時期，中國國防和軍隊現代化建設一定要把「政治建軍」擺在首要位置，做實從思想上、政治上建設和掌握部隊的工作，扭住「人」這個決定性因素凝心鑄魂、強基固本，為實現中共在新時代的強軍目標提供堅強政治保證。

他表示，全軍要強化政治引領鑄忠誠，在「真學、真懂、真信、真用」習近平思想上下功夫，自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實把維護核心、聽黨指揮紮根到官兵頭腦中，落實到共軍現代化建設全部實踐。

張又俠強調，要突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，帶頭把貫徹「軍委主席負責制」各項要求落到底、落到位。同時堅決把反腐敗鬥爭進行到底，加大「風腐同查同治」力度，狠剎官兵身邊的不正之風，持續「純正政治生態」，以新風正氣匯聚推進現代化的強大力量。

他又說，要深入貫徹總體國家安全觀，把軍事這一手「搞過硬」，塑造安全態勢，遏控危機衝突，「打贏局部戰爭」，確保「中華民族偉大復興的歷史進程不被遲滯甚至中斷」；並要加快機械化、資訊化、智慧化融合發展，使國防實力有大的躍升。

張又俠提到，要加快國防動員能力建設，加強國防戰略預制，加強後備力量建設，加強現代邊海空防建設，推進黨政軍警民合力強邊固防，不斷「厚實國家戰爭潛力」。鞏固軍政軍民團結，深化全民國防教育。

他還說，共軍當務之急是統籌網路資訊體系建設運用，加快無人智慧作戰力量及反制能力建設。同時加快先進武器裝備發展，研製建造更多制強、勝強的「殺手鐧」武器裝備，紮實推進實戰化軍事訓練，全面推開基礎訓練、合成訓練、聯合訓練新模式，大力展開現代化練兵，全面提高「打贏能力」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141112