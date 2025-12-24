何謂孤狼式攻擊？遇到犯罪現場我該如何處理？【新聞實驗室】

中正大學犯罪防治學系教授許華孚指出，所謂「孤狼式攻擊」( lone wolf attack)是指非集團式、一個個人單獨犯案，不論他的任何的心理素質、任何訴求、或是任何信仰，一個很縝密的個人計畫。

孤狼式攻擊 社會安全網待補強

許華孚表示，從台灣2014年的鄭捷殺人案，然後還有2024年台中捷運洪凈攻擊事件，到這次的台北捷運的張文，都屬於孤狼式的攻擊，特徵是他們在學期間都還好，但是一但畢業之後，有點離群索居，然後自己處於社交孤立的狀態、工作不穩定。這類攻擊的被害者，也都沒有特定的性向或年齡，「我們並不是去標籤化這些人，而是要思考司法警政、社福衛政如何面對這樣的犯罪事件可能會持續地再發生。」



中央警察大學行政警察學系主任許福生表示，日本之前針對隨機殺人事件做了52個個案研究， 也是在強化孤狼式攻擊這部分，思考一些被系統所拋棄的人，「這個就是我們未來防治的一個重點，包括基層的警察、社工、社會組織，是不是能夠有一些前端的接觸？」



銘傳大學犯罪防治學系主任章光明表示，從社會安全網的角度來看，要接觸孤狼式攻擊者，必須有一個入口，社會總是有一個個組織、有一個個團體，人們會有所歸屬，但這次北捷攻擊案的嫌犯，似乎沒有進入社會安全網中，尤其是在服志願役遭汰除之後，章光明以過去他在在警察大學服務的經驗表示，如果有人遭到退學，並不會讓他直接離開，通常會派人把當事人交到家屬手上、加強網路的連結。

隨機攻擊風險 考驗集體防衛力

章光明表示，警政及社會安全網強化，都是希望降低孤狼式隨機攻擊案件發生的機率，台灣可能十年發生一次，因此對社會的衝擊很大，甚至引發民眾恐慌，但正確的看待方式是，採取的措施是降低它發生的機率，但沒有人能保證它永遠不發生，「風險管理是採取措施降低隨機攻擊發生的機率，但不可能防止每一個案件都不發生。」

章光明進一步指出，安全不能夠只建立政府或依賴警察。例如這次北捷攻擊案中，麥當勞、星巴克以及周邊店家的店員，都很機警把門關下來，其實就是一種保護性的措施。當危機發生了，公民意識集體的防衛力量必須出現，有人立刻通報、有人立刻能夠制止，大家在共同面對危機的時候，集體的正義、集體的安全能量能夠被釋放出來，「我覺得是小到個人自己的安全意識，大到周邊沒有組織的人群，那種集體的安全能量能夠被釋放出來，這件事情是重要的。」



防範隨機攻擊 如何加強維安？

針對人潮聚集的公共場所維安，許華孚表示許多國家例如英國倫敦的地鐵，已引入AI攝影監控，在進入場站的時候，AI會做檢查，過濾汽油彈、 煙霧彈或長刀等危險物品，「不只公共運輸系統，我認為將來甚至政府大樓、百貨公司可能都會遇到這樣的一個情況。」

許福生表示，特定的場域的安檢可以思考如何強化，但也不太期待百分之百的防範 ，尤其與安全管理便利常常會有衝突，針對車站捷運等人流高度集中的場站，重點還是風險導向的安檢，還有 機動警力的快速部署 「報案快、到場處置快，目標還是在降低攻擊的成功、縮短反應、減少傷害、 避免製造不必要全面的恐慌。」

另外針對網購危險物品，是否需要加強管制，許華孚建議也可以啟動大數據或AI的辨識功能，如果同一人不只購買煙霧彈，同時還購買其他危險物品可能就要警示。許福生也認為適當的危險物品管制有其必要，尤其是大量集中、跟組合式的購買有高度暴力情境的相容性的物品，可以要求平台對異常購買的行為 提出警示或通報的責任。「不過我要強調，這個管制只能降低風險，不是根本的解決，因為重點不是一個人買了什麼，重點還是在這個人為什麼會開始做這個暴力的準備。」





陰謀謠言滿天飛 如何使用社群

陽明交大傳播與科技學系教授陶振超表示，在第一現場的人並不會想要分享錯誤資訊，都是其實希望大家警覺、別再前往現場，分享現場畫面後激起的討論或留言，造成少部分過度臆測或謠言，其實都只是少數被放大。所以在重大事件現場的直播、分享影像行為，其實是出於善意、具有重大的社會功能，不應因可能造成的負面的副作用而有任何管制。反而是這個事件發生後，政府的反應、以及媒體、社群平台的處理機制，扮演關鍵角色。



而面對社群假資訊、假訊息的氾濫，陶振超認為除了政府即時澄清、媒體與平台善盡查證之外，目前學術研究最有效的方式，還是民眾必須提醒自己，判斷這個資訊的正確性，分享之前也要想一下這是不是真的資訊。



許福生認建議，民眾可以把社群當作資訊來源，但不是唯一的真相來源，「面對還未查證的訊息，我們就不要去轉傳、聽聽就好，多關心一下整個制度面怎麼去改善。」



陶振超表示，在社群發達的現代，也可能有嫌犯直播犯罪過程的表演性的行為，形成更複雜的議題，在言論自由的國家，不太可能去做內容管制，而是去思考自律的規則應該如何建立，社群媒體應該像新聞媒體一樣有一個自律的原則，「數位平台對社會重大事件應該如何建立起一個好的自律機制？可能也是值得更多的討論。」



