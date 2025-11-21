何豪傑慘被綑綁毆打！臉塗血漿引蒼蠅「狂吃枇杷膏」崩潰

何豪傑為了楚宣安全，慘遭綁架並毆打。（民視提供）

民視八點檔《好運來》收視率再度開出紅盤。劇中飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場綁架戲背後的艱辛與趣事。

何豪傑透露，這場被綑綁的戲碼可說是體力大考驗。由於手腳被克帆捆綁，他必須「一直在做捲腹」來模擬掙扎的狀態，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐。他笑稱：「拍完之後腹部超級痠，感覺好像又多練了幾塊腹肌。」

楚宣目睹何豪傑被傷害，痛哭到心痛。（民視提供）

這場驚心動魄的外景戲，除了體力消耗，還有許多意想不到的「小插曲」。何豪傑因為臉上需塗抹大量的血漿和髒汙特效，沒想到這些道具竟意外引來不速之客。他哭笑不得地分享：「拍外景的時候，因為臉上超多枇杷膏，蒼蠅一直飛到臉上來偷吃。」讓他在拍攝驚恐戲時，還得分神與蒼蠅「搏鬥」，相當逗趣。

劇中，飛宏奮不顧身將麗芬（楚宣飾）藏入櫃中，臨別一幕被許多觀眾視為「生離死別」。何豪傑表示，他確實是抱持著「殺青戲」的心情來演，對於拍攝感到遺憾：「我關上櫃子門時，是含淚關上的，但因為機位角度的關係，眼窩有了影子，淚水看不清楚。」他拜託導演再拍一次，但無奈太陽即將下山，光線已不允許第三次重拍。楚宣則是因為這幾集的心境轉折，讓她身心俱疲，「這幾天的戲都讓我哭到心痛，連自己都嚇一跳。」

