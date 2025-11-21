何豪傑慘遭「綁架毆打」 受傷竟還招惹不速之客！忙著「搏鬥」成體力大考驗

何豪傑（左）遭曾子益綁架、毆打。民視提供

何豪傑在《好運來》中慘遭曾子益綁架並毆打，他形容，這場被綑綁的戲碼可說是體力大考驗，由於手腳被克帆捆綁，他必須「一直在做捲腹」來模擬掙扎的狀態，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐，笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌！」

除了體力消耗，還有許多意想不到的「小插曲」。何豪傑因為臉上需塗抹大量的血漿和髒汙特效，沒想到這些道具竟意外引來不速之客，讓他哭笑不得地分享：「拍外景的時候，因為臉上超多枇杷膏，蒼蠅一直飛到臉上來偷吃！」讓他在拍攝驚恐戲時，還得分神與蒼蠅「搏鬥」，相當逗趣。

何豪傑傷妝在野外招惹蒼蠅。民視提供

楚宣被關進櫃子躲藏！生死離別哭到心痛

另一方面，飾演麗芬的楚宣，這幾集的心境轉折讓她身心俱疲。她透露：「這幾天的戲都讓我哭到心痛，連自己都嚇一跳。」面對心愛的飛宏（何豪傑飾）倒地不起，麗芬的驚恐與擔憂讓她完全投入情緒，也讓觀眾對後續劇情更加期待。

劇中，飛宏奮不顧身將麗芬藏入櫃中，臨別一幕被許多觀眾視為「生離死別」。何豪傑表示，他與楚宣在拍攝這場戲時，確實是抱持著「殺青戲」的心情來演。

楚宣含淚離別。民視提供

何豪傑並透露小遺憾，「我關上櫃子門時，是含淚關上的，但因為機位角度的關係，眼窩有了影子，淚水看不清楚。」他當時心急，拜託導演再拍一次，希望能調整機位拍到飛宏「含淚關上櫃子」的畫面。但無奈太陽即將下山，光線已不允許第三次重拍，讓他直呼可惜。



