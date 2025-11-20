何豪傑《好運來》慘被曾子益虐！網友擔憂：下個「領便當」是他？
四季線上/林佩玟報導
下一個「領便當」的是他？民視八點檔《好運來》近日劇情越來越精采緊湊，劇中飾演反派帶點搞笑「蕭志偉」角色的陳家逵，突在社群發文「準備倒數告別了」，引網友猜想是不是即將要殺青了，紛紛表達對他的不捨。而網友憂心搶在結局之前，下一個「領便當」恐是何豪傑。
戲裡，何豪傑所飾演的警察「黃飛宏」，無意間發現兒子和媳婦房間被裝針孔攝影機，更發現衣櫥裡藏有暗門，可以通往另一個房間，這時突然被大反派「楊克帆」曾子益給敲昏。
最新預告中，因飛宏得知了這秘密，克帆決定要殺人滅口，到底何豪傑詮釋的「黃飛宏」角色能順利逃脫，還是真的就「領便當」了，這一幕掀起網友們熱議，紛紛拜託編劇要讓飛宏平安無事之外，許多網友也留言想看到反派「楊克帆」的大報應，對於他在劇中的惡行與變態行徑完全看不下去，敲碗正義快來。
