何豪傑《好運來》要躺到結局？楚宣曝做「這事」讓他醒後脫胎換骨！

民視八點檔《好運來》正義暖警飛宏（何豪傑 飾）遭襲重傷，昏迷至今仍未醒，不禁引起觀眾好奇是否到結局都不會醒來了？而劇中飾演其妻麗芬的楚宣卻驚曝當時曾做「一件事」助他脫胎換骨，似乎埋下了飛宏日後奇蹟甦醒的伏筆！

之前飛宏發現克帆（曾子益 飾）的秘密，被他下重手打得頭破血流，送醫搶救後雖無生命危險，但腦部受創導致重度昏迷，目前都未有甦醒跡象。

這段劇情引發網友好奇，飛宏會不會像《愛的榮耀》裡的天福（蔡佳麟 飾）一樣，昏迷後到結局都不會再醒來了？在「民視八點檔」官方粉專發布的幕後花絮似乎為此暗示了答案！何豪傑特地表示在拍攝時，楚宣拉著他的手崩潰大哭，導致他的頭在地上磨石頭，最讓他痛不欲生。

楚宣對此回應：「有可能這樣一磨就變得很靈光，再醒來就變超聰明！」意味著自己的用心良苦，是在為飛宏日後甦醒鋪路；而飛宏是否能在《好運來》結局前清醒與家人團圓，就待後續劇情分曉了。

📣【民視頻道】20：00《好運來》全台首播📣

圖片來源／民視八點檔 FB粉專

