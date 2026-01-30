何超儀演女殺人魔成經典 香港大學列為教材

記者潘鈺楨報導／影視歌三棲的港星何超儀2010年與老公陳子聰製作電影《維多利亞壹號》並擔任主演，不僅在金馬獎獲得提名，更讓她提名香港電影金像獎影后。時隔15年由導演彭浩翔親自操刀的《維多利亞壹號 國際版》終於在香港首映，何超儀與監製老公陳子聰親自出席，而旗下藝人Iman、藝人邵音音、導演陳果、導演郭子健等人也到場支持。

國際版保留了最血腥暴力的鏡頭，何超儀提到這部電影概念前衛，當年上映沒有太久，票房沒有拿到冠軍，如今推出國際版有沈冤得雪的感覺。

何超儀與老公陳子聰2006年成立852電影公司今年屆滿20週年，開山之作就是2010年推出的《維多利亞壹號》也即將屆滿15週年，該作更被香港大學列為電影教材，對她來說意義非凡。

何超儀談到當年《維多利亞壹號》版權賣到全世界，在海外獲得許多好評，讓她相當欣慰，她不僅在西班牙錫切斯國際電影節榮獲最佳女主角，英國發行商更安排電影在英格蘭及蘇格蘭上映，並邀請她赴英國宣傳，讓她相當驚喜。陳子聰難忘去英國餐廳吃飯，連餐廳員工都認識何超儀，又回憶起當年在威尼斯影展首映時，聽說有觀眾看到一半嘔吐，甚至吐到最後叫了救護車送醫，他笑說：「證明國際版很猛！」因此當時香港上映時，特別在每一個觀眾席都會放一個嘔吐感，噱頭十足。

回憶起當時為何要拍《維多利亞壹號》，何超儀笑稱真的是為了可以演出才開公司，因為真心喜愛演戲，早期簽約在經紀公司卻苦等不到機會演出，因此家人鼓勵她成立公司為自己爭取更多機會。監製老公陳子聰笑說，當時問自己母親最想看到他們拍什麼類型的電影，沒想到媽媽居然最想看驚悚片，好友麥浚龍把彭浩翔介紹給他們認識，因此看了《維多利亞壹號》的劇本，當時何超儀非常喜歡，成功遊說麥浚龍割愛，把這個本來由他主演的故事讓給她，變成女殺人狂的版本。

對於外媒時常定義何超儀在《維多利亞壹號》飾演的女殺人狂鄭麗嫦為「反英雄」，她坦言：「她的確有點精神失常，又非常壓抑，甚至有被虐傾向，始終不相信自己值得被愛惜，也有火爆的一面。給我演這個角色，簡直是天助我也。因為我也是個性火爆，指示被我壓抑住，剛好藉由這個角色來發洩。」

