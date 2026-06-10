何超化身神秘拾荒者喊冤 彭順、彭發導《拾荒法師》濃濃懸疑味

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

何超（何超儀）主演超自然驚悚電影《拾荒法師》，將攜手陳子聰、Iman及彭氏兄弟出席韓國富川國際奇幻影展世界首映。（圖／852Films提供）

香港超自然驚悚動作電影《拾荒法師》宣布將於7月在韓國富川國際奇幻影展舉行世界首映，並同步公開30秒超前導預告。電影由《見鬼》系列導演彭順、彭發兄弟執導，陳子聰監製，集結何超（何超儀）、波斯男神Iman、陳家樂及張文傑等人主演。

《拾荒法師》融合香港傳統奇幻元素與懸疑探案風格，打造充滿神秘色彩的超自然世界。最新釋出的前導預告中，何超以亂髮、滿臉污漬的拾荒者造型亮相，一開場便激動喊出「我沒有殺他啊！我是想去救人啊！」，從救人者瞬間成為嫌疑犯。隨後更出現被困水中床鋪、施法對敵等驚悚畫面，加上Iman驚恐神情，營造濃厚懸疑氛圍。

廣告 廣告

向來勇於突破形象的何超，這次飾演帶有俠女氣質的拾荒者。談到電影將在韓國首映，她坦言別具意義。多年前曾受邀擔任韓國影展頒獎嘉賓，卻因丈夫陳子聰在澳洲病危，臨時取消行程趕赴照顧，始終對失約感到遺憾。如今能帶著新作重返韓國，並，讓她直呼終於彌補當年的缺憾。

《拾荒法師》也是陳子聰病癒後參與的首部電影作品。他表示，希望透過結合玄幻與探案元素，為觀眾帶來耳目一新的觀影體驗，同時也看見新人Iman的潛力，相信未來有機會受到國際市場矚目。

首次挑戰大銀幕的Iman則難掩興奮，認為這不僅是演藝生涯的重要里程碑，也讓他有機會透過電影接觸華人文化與生命哲學。他期待國際觀眾透過《拾荒法師》，進一步認識華人社會對生死與來世的獨特思考。

導演彭氏兄弟則表示，過去曾多次帶著作品赴韓參展並獲獎肯定，此次再度重返富川，讓他們有種「不忘初心」的感受。除世界首映外，影展更特別加開週末場次，何超、陳子聰、Iman及彭氏兄弟將盛裝出席也出席影展開幕典禮。目前香港、台灣上映日期尚未公布。

《拾荒法師》前導海報。（852Films提供）

更多鏡週刊報導

血腥歸來！何超儀《維多利亞壹號》解禁 觀眾「吐到叫救護車」成都市傳說

波斯男神來襲 賭王愛女護航力捧推詩集

是《魷魚遊戲》Front Man也是《KPOP獵魔女團》鬼魔 李炳憲任第29屆富川影展人物代表