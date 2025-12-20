何遠鳴個展《遠馬．迎》夯筆飛墨突破自我

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂《遠馬．迎》何遠鳴個展今（20）日登場，美國華裔畫家展出百件以馬為主題畫作，從早期精選到最新創作，從水墨到綜合媒材，從具象至抽象，他自創「夯筆飛墨」技法，傳統與現代交融，窺見畫家不斷突破自我軌跡，何遠鳴的畫筆生風，邀民眾紙上賞馬，奔馬向前、歡喜迎馬年。

70歲旅美華人畫家何遠鳴今日受訪表示，他從小在大自然環境薰陶下，嚮往自由奔放、無拘無束的生活態度，被稱為「牛仔」的他，創作超過50年，最初畫仕女人物，再轉為山水畫，後來野生動物成為創作靈感，他畫牛10年、畫馬20年，期間也畫虎，希望體現脫俗的藝術風格。

何遠鳴還現場揮毫完成一幅以「馬」為主題畫作。他提到，這次展出95幅以「馬」為主題作品。其中，《遠馬·迎之》、《穿越》、《竹馬》等系列，以酣暢淋漓的色彩與大膽奔放的筆觸，勾畫出駿馬破風而行的英姿，透過誇張與變形手法，搭配斑斕色彩，蘊含著自己對生命與時光的哲思，。

何遠鳴指出，《穿越》系列作品是他今年自創畫馬的新路線，從具象轉往抽象，甚至優雅寫意，有幾幅還是這個月才完成，駿馬彷彿從洞裡鑽出來，「穿越」代表自我突破，無論造型、色彩都不同以往，顏色明亮、色調飽和、對比強烈。《竹馬》則是「青梅竹馬」的回望，明亮色彩充滿童趣。

何遠鳴說，《富山行》以日本富士山為主題，遠山天邊置入一匹馳騁白馬，簡潔線條表現複雜景物，呈現概括詮釋的能力，無論色彩與結構，堪稱自己相對滿意的作品。《天涯》是他傳統技法中最不傳統作品，觀眾可看見他對於「筆畫結構」的追求，馬的造型幾乎達到誇張程度。

《晨風》、《春華》等作品，則捕捉馬兒馳騁的瞬間，氣韻生動、筆墨飛揚，透過別具一格的形式感，靈動詮釋「自由精神」的傳統文化內涵，並流露出現代藝術的自然與灑脫。其中，《春華》運用毛筆、刷子作畫，描繪雙馬守候的寧靜感。

何遠鳴表示，2008年自創「夯筆飛墨」技法，意思是藉由厚重下筆，噴灑出畫筆的彩墨，觀眾可看到馬尾毛、鬃毛豎起的動感。《北國之春》手指畫利用手指、手背、手掌作畫，集點成線。至於《鍾馗》則是他手指畫最上乘的傑作。

何遠鳴說，「馬」是自強不息、奮鬥不止的精神象徵，馬年將至，透過這些作品，將這份昂揚向上的精神力量，與吉祥美好的祝福，傳遞給觀眾，希望大家萬事如意、馬到成功。

何遠鳴的藝術人生是一幅多彩的畫卷，他出生中國四川省，早年列入中國藝術家權威字典「中國當代藝術名人錄」，1980年榮獲第1屆四川省優秀文藝創作獎，1995年赴新加坡舉辦第一場個人畫展，1996年獲邀美國舊金山灣區舉辦畫展，並榮獲傑出藝術家銜頭，深受美國藝術愛好者擁戴，自此成為洛杉磯藝術界的焦點人物，後來移居入籍美國，定居舊金山，迄今數十年。

美國華裔畫家何遠鳴，展出《穿越》系列作品，這是他今年自創畫馬新路線。（記者黃朝琴攝）

何遠鳴還現場揮毫，即興完成一幅以「馬」為主題畫作。（記者黃朝琴攝）

何遠鳴自創「夯筆飛墨」技法，藉由厚重下筆，噴灑畫筆彩墨，可看到馬尾毛、鬃毛豎起動感。（記者黃朝琴攝）

何遠鳴《天涯》可看見對於筆畫結構的追求，馬的造型幾乎達到誇張程度。（記者黃朝琴攝）

何遠鳴《北國之春》手指畫，利用手指、手背、手掌作畫，集點成線。（記者黃朝琴攝）

《鍾馗》是何遠鳴「手指畫」中最上乘的傑作。（記者黃朝琴攝）

何遠鳴還現場揮毫，運用毛筆與手指畫技法，即興完成以「馬」為主題畫作。（記者黃朝琴攝）

《遠馬．迎》何遠鳴個展，百件以馬為題畫作，邀民眾紙上賞馬，歡喜迎馬年。（記者黃朝琴攝）

《遠馬．迎》何遠鳴個展今（20）日登場，美國華裔畫家展出百件以馬為主題畫作。（記者黃朝琴攝）

《春華》運用毛筆、刷子作畫，描繪雙馬守候的寧靜感。（記者黃朝琴攝）