何鷹鷺促統被停職 許美華諷國民黨雙標：鄭麗文就沒事？

政治中心／劉宇鈞報導

許美華說，國民黨考紀會如果對鄭麗文（右）講話沒有意見，就沒理由處分何鷹鷺（左）。（組合圖／翻攝自國民黨官網、鄭麗文臉書）

國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。科技專家許美華說，何鷹鷺的言論跟黨主席鄭麗文說「要讓台灣人自豪的說出我是中國人」有什麼不同？國民黨的停職處分是雙標且冷血。

許美華19日發文表示，其實她蠻意外國民黨斷然出手，用停黨職切割喊「祖國大陸」、直播很有喜感的中配何鷹鷺，這是不是代表國民黨還是很多正常人？知道台灣拒絕被統是最大共識。

廣告 廣告

許美華提到，何鷹鷺的直播從裝扮到內容，都讓人覺得很好笑，後來才知道原來是一位中配，何穿著印有毛澤東的上衣高喊，「我是中華人民共和國的兒女」，「所以我肩負重任就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」。

許美華直言，何鷹鷺說這話，跟國民黨主席鄭麗文說「我們都是中國人」、「要讓台灣人自豪的說出我是中國人」有什麼不同呢？國民黨考紀會居然因為何拍促統片，就把何停黨職處分，真是太冷血了。

許美華也說，國民黨考紀會如果對鄭麗文講話沒有意見，就沒理由處分何鷹鷺，如果何發言有問題，鄭為何就沒有事？這不是雙標是什麼？還是穿毛澤東上衣惹怒台灣人太超過了？

許美華同時呼籲內政部、陸委會關心何鷹鷺的不當言行個案，雖然何稱自己的言論沒有違反國家法律，沒有危害台灣人民生命安全，也沒有叫中國用武力解決台灣，但這樣高調喊「大陸祖國」，跟被申請解散的統促黨一樣整天喊統一，還說自己祖國是中華人民共和國，這樣是可以的嗎？真的值得好好查一查！

更多三立新聞網報導

喊統一被停職…何鷹鷺嘆「國民黨把我賣了」 蕭旭岑證實：她已提申訴

停職堅持選中央委員！說馬英九「沒用」 何鷹鷺：哈哈開玩笑但也是事實

遭國民黨停職受訪還被阻擋！何鷹鷺怒喊：已經把我賣給民進黨了？

遭國民黨停職！何鷹鷺再喊「大陸祖國」：為藍出錢出力「上街給車馬費」

