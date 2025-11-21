何鷹鷺停職還能重審？于北辰曝連鄭麗文都不敢得罪的背後勢力

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨副主席李乾龍20日在中央黨部稱，此案已送回考紀會重審，後續將再討論何的資格問題。對此，退役少將、桃園市議員于北辰揭開主席鄭麗文都不敢得罪的背後勢力。

于北辰在節目上表示，有關對何鷹鷺的處分，決定權是落在國民黨考紀會，黨中央才能決定是否處分中常委，且只有黨主席有權力可退回考紀會的決議，這就表示鄭麗文有開會決議要重審此處分，而李乾龍就是代表鄭的態度。

于北辰透露，何鷹鷺這個中常委並不一般，黃復興黨部過往還在的時候，何用自己的名字成立了一個新住民、中配黨部，名稱是「黃樑鷹」黨部，國民黨有段時間找不到新黨員加入，於是想了個辦法，那就是找中配入黨。

于北辰也說，「黃樑鷹」黨部簡直就是一個政黨，當中的中配黨員眾多，何鷹鷺靠著那些人就可選上中常委，而鄭麗文的思考模式跟何鷹鷺一模一樣，只是沒有講出毛主席而已。

于北辰強調，何鷹鷺的實力很強、背後力量太大，所以連鄭麗文都不敢得罪，何根正苗紅，更是真正的「中國代表」，鄭如果真的處分下去，國民黨恐怕會有很多跟中共的線都會斷掉，所以鄭才會撤回處分，也定調了國民黨「親共」的態度。

