「何鷹鷺和王義川一樣白目！」她對比統一、台灣國兩極端：根本害群之馬

​國民黨中常委何鷹鷺，因主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」引發爭議，被考紀會日前以違反黨紀為由通過停止黨職處分，但此案送回重審；而後她在26日的中常會後宣布退黨。對此，宣布參選台北市松山、信義區議員的國民黨發言人李明璇今（27）日在臉書直言，除了何鷹鷺外，還有高喊「我就是台灣國立委」的王義川，兩種極端，不同的方向，卻一樣愚蠢，都離人民很遠。

李明璇指出，最近政壇很熱鬧，一邊是穿著毛澤東Tshirt拍抖音的何鷹鷺，遭停職後乾脆宣布不玩了、要退黨，何鷹鷺的言行完全是害群之馬，無視台灣主流民意，並讓國民黨背莫名其妙的政治成本，既然自行退黨，那就祝福快走不送。另一邊是民進黨立委王義川，在日本神社寫「台灣國桃園市」，回台繼續嗆「我就是台灣國立委」，兩人站在光譜的兩端，不同的方向，卻一樣愚蠢、白目。

李明璇表示，王義川當然清楚這樣的言論在兩岸關係上是「核彈級挑釁」，更知道民進黨政府嘴喊抗中、私下卻依賴兩岸穩定，最終由陸委會認證「王義川是中華民國立委，沒有所謂台灣國」，副主委梁文傑只能無奈為其擦屁股，稱這是王義川的個人風格，翻成白話就是「他亂講話我管不動」。

​李明璇進一步說，至於民進黨內部是怎麼想的，她認為可能就和國民黨看到何鷹鷺的心情差不多，「麥鬧，你可不可以收斂一點？」一個幻想「共產黨統一台灣」、一個幻想「台灣國已經存在」，但現實很殘酷，台灣人民不想要戰爭、最希望穩定和平，因此不管是何鷹鷺，還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，兩種極端，都離人民很遠。

