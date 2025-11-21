何鷹鷺喊統一被停職！傳鄭麗文踩剎車？國民黨：申訴中處分未正式生效

記者陳思妤／台北報導

何鷹鷺大談統一遭國民黨停職，她提出申訴（圖／翻攝畫面）

國民黨中常委、中配何鷹鷺穿著印有毛澤東的衣服在抖音上大談統一，遭國民黨開鍘，對她停職處分。何鷹鷺大嘆，「國民黨把我賣了」，並提起申訴，目前送回考紀會重審，不過桃園市議員于北辰直指，國民黨主席鄭麗文有開會決議重審，所以案件才送回考紀會。對此，國民黨考紀會今（21）日表示，中常會討論後決議接受申訴案，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

何鷹鷺在抖音高喊，自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」她甚至還大酸，前總統馬英九「最沒用」。何鷹鷺言論引起討論，國民黨考紀會18日開鍘，予以停職處分。

何鷹鷺19日上午受訪時不滿說，自己有點寒心，自己為國民黨出錢出力，包括帶姊妹們去活動，還給便當、車馬費，「大陸是我的祖國」，「民進黨」嚴重限制言論自由。不過，下午她無法進去國民黨中常會開會，要在中央黨部接受媒體聯訪也受到阻擋，讓她氣喊，「國民黨已經把我賣給民進黨了？意思就這樣子？我言論還有沒有自由？」國民黨副主席蕭旭岑則證實，何鷹鷺已經提出申訴。

國民黨考紀會今天表示，11月18日下午召開第二十八屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據本黨黨員違反黨紀處分規程第十五條，與會全員通過停職處分。

國民黨考紀會指出，何鷹鷺同志收訖處分書後，依據同規程之規範，向中常會提出申訴案。經11月19日中常會會中三位中常委表示意見，會中常委提及何鷹鷺具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨考紀會強調，目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。部分媒體報導提及，本案「黨主席」可以退回中央考紀委員會的決議，以上報導絕非事實。

國民黨考紀會還稱，鄭麗文曾宣示強調，本黨行事一切依制度辦理，該案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，本案絕無特定人士可獨立影響之空間，特告週知。相關人士未經查證之言論，望請自重。

