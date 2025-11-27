何鷹鷺喊退國民黨 自家人嗆：害群之馬、快走不送

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會日前以違反黨紀為由通過停止黨職處分，但此案送回重審。何26日出席中常會，她稱國民黨主席鄭麗文誘導喊統一，更喊不幹了、宣布退黨。前國民黨發言人李明璇今（27）日嗆，何鷹鷺是害群之馬、快走不送。

何鷹鷺日前拍片推崇中共，遭考紀會處以停止黨職的處分，何不服提出申訴，中常會決議將案件送回考紀會重審，由於申訴期間處分尚未生效，其中常委身分仍然有效。

何鷹鷺昨日出席中常會，會後受訪時痛批國民黨主席鄭麗文，她說，鄭選主席時曾喊「我們是中國人」，但鄭卻沒說清楚是中華民國還是中華人民共和國的人，這等於是在誘導她喊統一，她最後更撂話「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了」。

李明璇今日發文強調，何鷹鷺的言行完全是害群之馬，何無視台灣主流民意，也讓國民黨背莫名其妙的政治成本，所以國民黨已經清楚採取停職處分。「既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福快走不送」。

