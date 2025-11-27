何鷹鷺喊退黨不玩了！李明璇：和他一樣愚蠢

▲國民黨前發言人李明璇點名，國民黨中常委何鷹鷺與民進黨立委王義川，怒嗆兩人一樣愚蠢、白目。（圖／翻攝自李明璇臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委何鷹鷺，日前穿有毛澤東頭像的衣服，拍抖音談論促統言論，遭國民黨考紀會停止黨職，她怒轟是國民黨主席鄭麗文「誘導她喊統一！」最後乾脆宣布退黨、不玩了；另外，民進黨立委王義川日前赴日本旅遊時，在神社的繪馬寫下「台灣國」，他回台受訪時，又高喊「我是台灣國立委」，掀起爭議。對此，國民黨前發言人李明璇狠酸，兩位各自站在光譜兩端的極端，不同的方向，卻一樣愚蠢、白目。

李明璇痛批，何鷹鷺的言行完全是害群之馬，她無視台灣主流民意，也讓國民黨背莫名其妙的政治成本，所以國民黨已經清楚採取停職處分。既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福，「快走不送」。至於王義川，他當然知道他講的話，在兩岸關係上是「核彈級挑釁」，更知道民進黨政府平常嘴巴喊抗中，私底下卻依賴兩岸穩定。

李明璇直言，陸委會副主委梁文傑只能無奈為憨川擦屁股說：「這是委員的個人風格。」翻譯白話就是，他也沒轍，王義川亂講話，他管不動，最後，直接由陸委會認證：「王義川是中華民國立委，沒有所謂台灣國。」民進黨內部怎麼想？她猜就跟看到何鷹鷺的心情差不多，「麥鬧，你可不可以收斂一點？」

「一個幻想共產黨統一台灣，一個幻想台灣國已經存在。」李明璇指出，但現實很殘酷，台灣人民最不想要戰爭，台灣人民最希望穩定和平，不管是何鷹鷺，還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，而這兩種極端，都離人民很遠。

