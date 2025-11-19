何鷹鷺喊「早日統一」遭國民黨停職！立院綠黨團批雙標：殺雞儆猴

記者楊士誼／台北報導

何鷹鷺嗆「小小的台灣，屁股大的一個地方」，更發表支持統一的言論。（圖／翻攝自抖音）

國民黨中常委、中配何鷹鷺拍抖音推崇中共領導人、宣揚「早日統一」等言論，被國民黨考紀會停止黨職處分。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（19）日表示，考紀會有點殺雞儆猴，若「猴」是黨主席，恐怕就有雙標之嫌；另國民黨中央委員黎子渝稱日相高市早苗像「車力巨人」，鍾佳濱則痛斥，其性別意識落後狹隘、非常不禮貌也不應該。

鍾佳濱指出，國民黨黨紀如何運用是國民黨的事務，考紀會似乎不敢干涉黨主席的言行，對於中常委的言論卻順應台灣民意主流，認為這種言論不受歡迎，有點殺雞儆猴，若「猴」是黨主席，恐怕就會落入他人所說的雙標。

而有國民黨中央委員黎子渝稱日相高市早苗長得像動漫《進擊的巨人》「車力巨人」角色，引發批評。鍾佳濱則回應，這種不入水準的言論彰顯發言者落後且狹隘的性別意識，也完全不尊重普世人權價值，在社會上對於他人的人格或外貿評論都非常不禮貌也不應該。該發文者更被挖出是洪秀柱的乾女兒，鍾佳濱直言，什麼樣的家庭教育培養出什麼樣的道德水準。

另對於高市早苗計劃參拜靖國神社，鍾佳濱表示，中日之間由於歷史因素而使雙方情感相當複雜，「我們一向秉持任何國家和平相處，國與國人民互相尊重」，而中國戰狼外交不斷刺激他國人民情緒也大可不必。他表示，高市早苗基於民選政府立場反應國民意志，人民予以肯定，中國則貫徹習近平獨裁者的意志，應該支持誰大家都明白。

