何鷹鷺喊「統一」被國民黨停權 稱心寒、委屈怪綠營限制言論自由

何鷹鷺對於遭國民黨停權直呼委屈。（鏡新聞）

國民黨中常委、中配何鷹鷺近日在個人抖音拍片，身穿印有毛澤東肖像的衣服，喊出「早日統一」等言論，國民黨昨天（18日）開鍘作出「停止黨職」處分。何鷹鷺今天（19日）出面受訪，強調「大陸是我的祖國」，坦言第一時間不知道被處分，今天不能參加中常會，覺得寒心、委屈，「我就覺得民進黨嚴重限制了我的言論自由或民主自由」。

何鷹鷺在抖音穿著印有毛澤東的上衣，高呼「毛主席教導我們要為人民服務」，還提到肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，甚至稱馬英九是「最沒用的人」。國民黨18日表示，為嚴明黨紀，並正視聽，黨中央考紀會召開第28屆第1次臨時委員會議，依黨員違反黨紀處分規程第15條，通過對她停止黨職的決議。

何鷹鷺在抖音喊出「祖國」、「早日統一」等言論，還批評馬英九，遭國民黨考紀會懲處。（翻攝自何鷹鷺抖音）

何鷹鷺今天現身國民黨中央黨部，稱今天不能參加中常會，至於為何拍攝抖音，她表示「毛主席教導我們為人民服務」，所以把衣服買了下來，強調「大陸是我的祖國」，她現在是中華民國合法公民，有言論自由，「我就覺得民進黨嚴重限制了我的言論自由或民主自由」，堅稱言論沒有違反國家法律，也沒有危害台灣人民生命安全。

何鷹鷺稱第一時間不知道自己被處分，覺得委屈，認為是民進黨操縱打壓她，對於黨部處分則說「黨部也是考量到黨」，但第一時間發表新聞讓她有點寒心、委屈；還提到國民黨的活動、選舉跟抗議，她是一馬當先、出錢出力，沒有拿國民黨半分錢，今天處分她，到底有沒有期限，會等中常會的結果。

何鷹鷺苦口婆心說，做的一切都是為千千萬萬兩岸人民著想，對於統一台灣，「我是中華人民共和國，我生在中華人民共和國，我有我的認知」，還稱沒有叫中國用武力解決台灣，主張和平，個人言論不代表黨派。





