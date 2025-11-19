何鷹鷺喊「統一」遭黨紀處分提申訴 國民黨中常會受理

何鷹鷺遭國民黨開鍘後於今日受訪。

國民黨中常委何鷹鷺近日在抖音喊出「早日統一」，並批評前總統馬英九，遭考紀會「停止黨職」處分，今（19日）她無法參與中常會，直言感到委屈，國民黨副主席蕭旭岑證實，她已提出申訴，且已獲受理，據悉，經中常會審議通過，退回考紀會再議。

何鷹鷺因在抖音身穿印有毛澤東肖像的衣服，發表「早日統一」等言論，並批評前總統馬英九「最沒用」，引起黨內關注，國民黨中央考紀會於昨日火速開鍘。

國民黨今日召開中常會，遭停止黨職的何鷹鷺無法進入會場，她受訪時表示感到寒心和委屈，認為處分程序應由中常委提案、中常會決議，再提交考紀會。

廣告 廣告

對於停職一事，蕭旭岑表示，何鷹鷺已提出申訴，常會已受理；據《自由時報》報導，國民黨考紀會主委張雅屏指出，何鷹鷺依黨員黨紀處分規程規定提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議。





更多《鏡新聞》報導

網紅找人穿雄女制服拍「改造」影片 校友黃捷：勿亂貼標籤

民進黨今將拍板雲林、苗栗縣長人選 擬徵召劉建國、陳品安

中國駐日大使稱「台灣社會不滿高市」 舉馬英九、洪秀柱言論為例