何鷹鷺宣布「要退黨」 李明璇「快走不送」：言行完全是害群之馬

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨中常委何鷹鷺日前因促統言論引發爭議，遭祭停職處分，但她不服提起申訴送回考紀會審議，而原處分也尚未正式生效。不過，她昨(26)日怒喊「不玩了、要退黨」。對此，前國民黨發言人李明璇今(27)日就痛批何鷹鷺的的言行完全是害群之馬，和民進黨立委王義川一樣愚蠢、白目，「既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福快走不送。」

李明璇表示，最近政壇很熱鬧，一邊是國民黨前中常委何鷹鷺，穿著毛澤東Tshirt 拍抖音，大談她的高見，遭停職後乾脆宣布不玩了、要退黨；另一邊是民進黨立委王義川，在日本神社寫「台灣國桃園市」，回台繼續嗆「我就是台灣國立委」。兩位各自站在光譜兩端的極端，不同的方向卻一樣愚蠢、白目。

李明璇痛批，何鷹鷺的言行完全是害群之馬。她無視台灣主流民意，也讓國民黨背莫名其妙的政治成本。所以國民黨已經清楚採取停職處分。既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福快走不送。

至於王義川，李明璇說他當然知道自己講的話，在兩岸關係上是「核彈級挑釁」，更知道民進黨政府平常嘴巴喊抗中，私底下卻依賴兩岸穩定。梁文傑只能無奈為他擦屁股說「這是委員的個人風格」，最後，直接由陸委會認證「王義川是中華民國立委，沒有所謂台灣國」。

李明璇也提到，民進黨內部可能就跟國民黨看到何鷹鷺的心情差不多，「麥鬧，你可不可以收斂一點？」一個幻想「共產黨統一台灣」，一個幻想「台灣國已經存在」，但現實很殘酷，台灣人民最不想要戰爭，台灣人民最希望穩定和平。不管是何鷹鷺還是王義川，都不是應該被鼓勵的聲音，兩種極端都離人民很遠。

