何鷹鷺宣揚統一遭國民黨停職 賴瑞隆：蕭旭岑講「一國兩區」更嚴重

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委賴瑞隆質疑，國民黨副主席蕭旭岑講「一國兩區」，要不要被停權？（圖／翻攝畫面）

國民黨中常委、中配何鷹鷺近日以在抖音平台穿著印有毛澤東頭像的衣服，高調宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，還貶抑前總統馬英九「最沒用」，國民黨中央考紀會18日晚間火速祭出停止黨職處分。對此，民進黨立委賴瑞隆今（19）日直言，國民黨副主席蕭旭岑說出「一國兩區」，這是更嚴重的字眼，國民黨要不要停權？

賴瑞隆表示，國民黨中常委何鷹鷺因為講出「統一」等不當言行，被國民黨火速停權，但他要質疑，國民黨的副主席蕭旭岑說出了「一國兩區」，要不要停權？

廣告 廣告

賴瑞隆直言，「一國兩區」是更嚴重的字眼，因為一國只有中華人民共和國，台灣被矮化為一個區、被矮化成了中華人民共和國的一部分，中華民國被消失、被消滅了，國民黨接不接受？要不要處分？

賴瑞隆認為，國民黨不要只敢處分中常委，更應該要對副主席的不當言行祭出處分，才能讓人民清楚知道，國民黨站在台灣這邊而不是中共那邊。如果國民黨「只敢打小的，不敢打大的」，只敢處分中常委、中配，而不敢處分副主席「一國兩區」這樣的不當言行，人民終究會看清國民黨始終是偏向紅統、偏向中國，而這樣的做法、這樣的路線，也不會得到台灣人民的支持。

更多三立新聞網報導

賴瑞隆拋「幸福孕哺枕」讓高雄成為對媽媽及孩子最有愛的城市

鄭麗文、黃國昌將會面談「藍白合」 賴瑞隆示警：白的小心被藍營吃掉

藍白再度惡修財劃法 賴瑞隆：重北輕南、重藍輕綠，這是不公不義的修法

綠市長初選提前開打！台南、高雄競爭激烈 辦記者會互別苗頭

