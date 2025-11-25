何鷹鷺才喊「統一」遭停職！再搬鄭麗文喊：是我的責任

政治中心／綜合報導

具中配身分的國民黨中常會何鷹鷺，因穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並公開主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會全員通過停職處分，經申訴後，國民黨考紀會稱，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。然而此舉讓何鷹鷺難過表示自己被國民黨出賣，心涼了。近日她在抖音上傳新影片，激動落淚表示自己很委屈，還搬出國民黨主席鄭麗文曾說「我們都是中國人」，強調自己會堅持下去，這也是她的責任。

何鷹鷺更新自己的抖音，再喊話本該就要執行國民黨黨綱。（組合圖／翻攝自何鷹鷺抖音）

何鷹鷺在抖音表示自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」，更酸前總統馬英九「最沒用」，立刻引發熱烈討論，她也遭國民黨考紀會昨天開鍘，予以停職處分，何鷹鷺因此一度被擋在中央黨部外面進不去，讓她直呼被國民黨出賣，對此提出申訴後，國民黨考紀會21日稱，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。何鷹鷺近日又在抖音更新影片，她哽咽說，很感謝大家對她的支持，給了她勇敢前進的信心。「是很委屈，我被停職了18個小時，說我違反黨紀，因為我講了希望台灣早日回到祖國的懷抱」，她表示自己在國民黨，本該就是要執行國民黨黨綱，看到自己被「民進黨的、台獨的叫我去死，把我罵的我真的快有點扛不住了」。





何鷹鷺（右）不忘搬出鄭麗文（左）曾說過的「我們是台灣人，我們也是中國人」，表示要堅持下去。（組合圖／翻攝自何鷹鷺抖音、民視新聞資料照）

接著何鷹鷺要支持者放心，她會堅定信念繼續下去，還不忘搬出鄭麗文曾說過的「我們是台灣人，我們也是中國人，因為根據我們的憲法的規定我們都是中國人」，並說這也是鄭麗文的責任。何鷹鷺自認自己是「打不死的小強」，謝謝支持者的關心，讓她真的很感動，並激動落淚，拿出衛生紙向大家喊話「我絕對不會退縮，我一定會堅持下去」。

原文出處：何鷹鷺才喊「統一」遭停職！抖音再搬鄭麗文「我們都是中國人」淚喊：是我的責任

