何鷹鷺抖音促統遭停職 藍營議員開嗆：別把自己當小粉紅

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨桃園市議員詹江村呼籲，國民黨公職別把自己當小粉紅，也別演給小粉紅看，不要以為網路上翻牆粉絲多，就誤以為那是台灣民意。

詹江村今（19）日以「鄭麗文的氣魄，快刀斬亂麻」為題發文說，國民黨的九二共識非常清楚，共產黨可以說是中華人民共和國，共產黨可以說是共產黨統一中國，但是國民黨公職人員必須有分際。

詹江村認為，國民黨公職人員要知道國民黨的九二共識是什麼，不要把自己當小粉紅，不要演給小粉紅看，不要以為網路上翻牆粉絲多，就誤以為那是台灣民意。

詹江村直言，停權只是基本而已，有些紅線不要去踩，否則請離開國民黨，去加入統促黨，這些統促的人少得可憐，少到連在台灣的新黨公職人員，都不敢公開說促統，少到統促黨連一席議員都選不上。

詹江村強調，「不要誤把他們當成主流民意，他們只是在網路上活躍而已，不要被蒙蔽了」！我們是中華民國，我們有自己的底線，何鷹鷺身為陸配應該很清楚，嫁到台灣就應該要效忠中華民國，加入國民黨就應該要效忠國民黨，而不是效忠中華人民共和國，更不是效忠共產黨。

