何鷹鷺拍片推崇中共惹議 不滿國民黨要黨紀處分 宣布退黨

國民黨中常委何鷹鷺日前拍片推崇中共，遭中央考紀會祭停止黨職處分，不過中常會19日決議接受何鷹鷺申訴案，相關處分送回考紀會審議。何鷹鷺今天宣布退出國民黨，並認為「黨主席鄭麗文在誘導人在講統一，國民黨應表明口中的中國是哪個國」。

國民黨針對中常委何鷹鷺（圖）以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人等言論，國民黨要祭黨紀處分。何鷹鷺26日宣布退黨。（中央社資料照）

何鷹鷺拍片推崇中共，遭中央考紀會祭停止黨職處分。國民黨中央考紀會21日表示，中常會19日決議接受何鷹鷺申訴案，送回考紀會審議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨今天下午召開中常會，何鷹鷺身穿全綠外套出席，鄭麗文在會前一一向中常委握手致意，在與何鷹鷺致意時問到，怎麼今天穿這麼綠，何鷹鷺回應，「變綠了」。

何鷹鷺在會後受訪表示，她支持和平統一，如果打仗，台灣人民會安全嗎？鄭麗文大聲告訴大家「我們是中國人」，但沒說「自己是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，這是誘導人在講統一」。

何鷹鷺認為國民黨應該要表明「口中的中國是哪個國」，她最後表示，向大家報告，「我不幹了，我宣布退黨」。