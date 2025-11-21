何鷹鷺拍片推崇中共遭停職 國民黨：中常會接受申訴 處分尚未生效

國民黨中常委何鷹鷺日前拍攝影片，內容包含推崇中共、宣揚「祖國懷抱」及「早日統一」等言論，遭中央考紀會祭停止黨職處分。國民黨中央考紀會今天表示，何鷹鷺收到處分書後向中常會提出申訴，19日中常會決議接受，送回考紀會審議，因程序尚未完成，申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨中常委何鷹鷺（圖）日前拍攝影片，內容包含推崇中共等言論，遭中央考紀會處分停止黨職。國民黨中央考紀會21日表示，何鷹鷺向中常會提出申訴，19日中常會決議接受，送回考紀會審議，申訴期間原處分尚未正式生效。（中央社）

國民黨日前表示，針對近日中常委何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人等言論，依黨員違反黨紀處分規程的規定，考紀會通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

國民黨中央考核紀律委員會今天發布新聞稿指出，國民黨18日下午召開第28屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據黨員違反黨紀處分規程第15條，與會全員通過停職處分。

考紀會表示，何鷹鷺收訖處分書後，依據規範，向中常會提出申訴案。經19日中常會中三位中常委表示意見，提及何鷹鷺具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。中常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

考紀會指出，目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。

考紀會表示，部分媒體報導提及，國民黨主席鄭麗文可以退回中央考紀委員會決議，該報導內容絕非事實。鄭麗文曾宣示強調，國民黨行事一切依制度辦理，該案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，絕無特定人士可獨立影響的空間，相關人士未經查證的言論，望請自重。