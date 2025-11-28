何鷹鷺撂話「退黨」怒控誘導喊統一！鄭麗文：很遺憾何女士的決定

記者陳思妤／台北報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上大談統一，遭國民黨開鍘，對她停職處分，但她提出申訴後目前暫緩，不過，何鷹鷺26日受訪時痛批國民黨主席鄭麗文誘導她喊統一，更撂話「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了」，當天晚間更直接退出上屆台北市黨代表群組。對此，鄭麗文今（28）日表示，國民黨是有制度的政黨，一切按照制度走，「很遺憾下次考紀會還沒召開，何女士就做出這樣的決定」。

何鷹鷺在抖音高喊，自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」。她甚至還大酸，前總統馬英九「最沒用」。國民黨考紀會18日開鍘，予以停職處分。不過，何鷹鷺提出申訴後，考紀會21日稱，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

不過，何鷹鷺26日參加中常會後，受訪時大罵鄭麗文誘導她喊統一，更直接放話要退黨，「我不幹了」。

鄭麗文今天到台中清水的觀音廟祈福，接受媒體聯訪時被問到何鷹鷺退黨一事，她稱，國民黨是一個有制度的政黨，所以相關黨員的言行，考紀會自然會依照黨章跟黨規來處理，黨主席也充分尊重黨的制度。

媒體追問，黨內對促統言論有規範？鄭麗文則稱，何鷹鷺個人她不清楚，何鷹鷺的考紀案是有人在上次考紀會召開時提出臨時提案，考紀會依照規定處理，「提報中常會的時候也接受何女士的申訴，希望她在下一次考紀會能夠根據黨的程序規定進行說明，對她個人權益的保障」。

鄭麗文說，「很遺憾下次考紀會還沒召開，何女士就做出這樣的決定」，不管如何國民黨是有制度的政黨，一切按照制度走。

