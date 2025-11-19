何鷹鷺是誰？穿毛澤東T喊統一、首個被開鍘國民黨中常委！蕭旭岑喊「一國兩區」被稱老番癲會成未爆彈？

國民黨中常委何鷹鷺近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張希望早日讓台灣回到祖國懷抱。「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。 國民黨考紀會19日晚間以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨強調，「黨紀沒有模糊空間。」 鄭麗文日前因追思共諜吳石、副主席蕭旭岑提「一國兩區」等言論引發爭議，這回卻又火速開鍘何鷹鷺。 對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥接受《今周刊》採訪時分析，此舉為確認國民黨站穩「中華民國」的基本立場，切割外界對於鄭麗文以及國民黨「不反共」的質疑，也避免中常委個人行為被民進黨抹黑抹紅。 而民眾黨部分，對於「一國兩區」說法也不買單，民眾黨主席黃國昌18日回應，中華民國的主權屬於2300萬台灣人。 藍營名嘴朱凱翔則直接在粉專開嗆，「蕭旭岑這種老番癲，就是糟蹋所有國民黨年輕人努力的存在。」「如果你這套傳教術有用，國民黨現在還在執政」，火藥味十足。

國民黨中常委何鷹鷺 盼台灣早日回到祖國懷抱、完成統一

國民黨中常委、同時也是中國籍配偶的何鷹鷺（國民黨官網作「何鷹鹭」）在抖音平台上身穿印有毛澤東肖像的上衣，高喊統一口號。

廣告 廣告

在抖音影片中表示，她身上的毛澤東圖樣象徵著「毛主席教導我們要為人民服務」，所以她將這份理念帶回台灣，並時常穿著這件衣服宣揚「祖國的誠意與善意」。她強調，自己肩負的使命就是促成「台灣早日回到祖國懷抱、完成統一」，這是她的責任與宗旨，「我們要義不容辭地扛下這份責任」，

被台灣網友罵爆後，何鷹鷺17日再次上傳影片反擊，氣憤表示有人舉報她是共諜，但她嗆聲：「一個中國，兄弟之間還需要間諜嗎？放他X的屁，把我氣到都火了！」

何鷹鷺說，阻擋兩岸和平的都是「小小幾隻蟲，亂咬的蛀蟲」，只敢在台灣叫囂，不敢到中國抗議，「台灣這屁股大的一個地方，有什麼好唱瞎叫囂？」

▲ 國民黨中常委何鷹鷺表示，希望台灣早日回到祖國懷抱。圖／何鷹鷺抖音頻道

國民黨火速開鍘 何鷹鹭：仍會去開中常會

國民黨18日晚間發出新聞稿指出，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鹭以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。考紀會昨召開第廿八屆第一次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第十五條規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

這是新任主席鄭麗文上任後首度開鍘，對象還是中常委層級。不過，相較於火速處理何鷹鹭，鄭麗文自己對於日前祭拜共諜吳石引發的爭議，迄今仍未對外界致歉。

何鷹鹭接受《Newtalk新頭殼》訪問時則表示，週三依然會到國民黨開中常會，目前尚未收到處分書，等收到後會對媒體說明。

國民黨官網至11月19日中午，中常委欄位仍有何鷹鹭的介紹，根據官網資料，何鷹鹭曾任國民黨中央委員、黨代表、黃復興黃國樑黃樑鷹區黨部主任、臺北市湖北同鄉會理事、中華兩岸民族藝文化交流協會理事長等職務。

▲ 國民黨官網上，中常委欄位仍有何鷹鷺的介紹。圖／國民黨官網

國民黨急切割 政治學者：避免個人行為被綠營抹紅

對於國民黨中央急切割，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，國民黨對中常委何鷹鷺祭出黨紀，可以說是「快刀斬亂麻」，確認國民黨站穩「中華民國」的基本立場，切割外界對於鄭麗文以及國民黨「不反共」的質疑，也避免因為中常委個人行為被民進黨抹黑抹紅。

張元祥也指出，根據台灣民意基金會最新（18日）政黨形象民調顯示，「重視經濟發展」「重視民主、自由、人權」是國民黨的優勢，但是「不清廉」「非最有執政能力」「不能代表老百姓利益」「不值得信賴」，特別是「反共立場不堅定」「中國認同多於台灣認同」，這是國民黨政黨形象以及選戰勝負最大的致命傷。

張元祥也認為，何鷹鷺具有陸（中）配身份，在中常委中具有相當的代表性，國民黨此次「揮淚斬馬謖」向主流民意靠攏，不僅是宣示，更是行動。

「一國兩區」惹議 藍名嘴嗆：老番癲！

國民黨副主席蕭旭岑訪問中國後回台接受專訪時說，將協助主席鄭麗文讓黨務平穩，只有回到憲法，包含「一國兩區」的規定。才能確保跟大陸有共同的政治基礎。此番言論引發熱議。

藍營名嘴朱凱翔甚至在粉專開嗆，「蕭旭岑這種老番癲，就是糟蹋所有國民黨年輕人努力的存在，然後他們管這叫世代交替」，沒想到釣出蕭旭岑本人在留言區回應，「朱先生不要激動，先平心靜氣地把中華民國憲法與臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二條唸一遍。」

而朱凱翔繼續嗆，「我是經過冷靜地研判你為老番癲。因為如果你這套傳教術有用，國民黨現在還在執政」，火藥味十足。

▲ 藍營名嘴嗆蕭旭岑。圖／不演了新聞台臉書粉專

黃國昌：中華民國主權屬於2300萬台灣人民

而民眾黨主席黃國昌18日被問到，對於蕭旭岑指鄭麗文與前總統馬英九的兩岸路線一致，都回歸到「一國兩區」的一中憲法時回應，民眾黨對於國家的定位向來非常的清楚，中華民國的主權屬於全體2300萬台灣人民，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是民眾黨堅持的原則，也是不可能退讓的底線。

黃國昌稱，兩岸彼此之間意見的不一致跟分歧，需要用最高的智慧、最高的誠意、本於善意相互的多溝通，才能夠有效的降低兩岸彼此之間擦槍走火的風險。

相關報導 吳石是誰？把台灣陷危險之境、鄭麗文卻追思他！矢板明夫：對國民黨是永難洗刷恥辱…蔡正元喊改名投降黨





更多今周刊文章

天氣／12度這天報到！一圖看「兩段式」降溫變化：回暖放晴得等等！怎麼穿衣出門，10日報搶先看

李文如是誰？魏哲家找她、不到3年升台積電最年輕副總，管兆元採購...傳棄3800萬到輝達，一文起底V姊

瓦城泰統遷廠，通勤時間「1小時→4小時」員工控不配合就要離職…新北勞工局、業者回應了