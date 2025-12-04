何鷹鷺為什麼退黨？揭最殘酷現實／吳軾子

吳軾子

國民黨陸配中常委何鷹鷺說：「老娘不玩了！」她強逼國民黨現在就承認一個中國，就是中華人民共和國，這是違反台灣主流民意，也必然不見容於國民黨。

但是，台灣2400萬人民，早晚必須面對，一個中國就是「中華人民國共和國」的殘酷現實。現在必須要做好他日終須面對、台灣人最無法接受的這個殘酷事實！

當中共認為和統絕望之時，中共勢必使用武力併吞台灣，到那時就由不得你承不承認了。今天壓倒性的絕大多數台灣人民，都像鴕鳥一樣，不願面對上述「立即而明顯的事實」，希望自己有生之年，都能維持現狀，不要被中共給統一，但可能嗎？

何鷹鷺毫不留情的掀開了這個潘朵拉盒子，讓國民黨進退維谷，只好壯士斷腕，忍痛切割何鷹鷺。但醜媳婦終須見公婆，不知道真到了那麽一天時，國民黨和台灣人民該如何面對自己的國家叫做「中華人民共和國」？（照片示意圖，本報資料照）