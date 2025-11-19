何鷹鷺穿毛澤東上衣「喊統一」遭停黨職 林楚茵批：棄車保帥

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

民進黨立委林楚茵今（19）日接受媒體採訪，她批評國民黨中常委何鷹鷺遭「停止黨職」處分是「棄車保帥」，指國民黨反共立場拋諸腦後，小兵跟上卻遭懲處，嘲諷黨員「跟著主席鄭麗文，不知錯在哪？」。對於花6,447萬印製《台灣全民安全指引》，遭藍委王鴻薇質疑是浪費公帑或「明年要打仗？」，林楚茵回應，手冊內容涵蓋戰爭與極端氣候災害，民眾有權知道逃生資訊。

林楚茵今日至立法院質詢，會前她接受媒體訪問，被問到對國民黨中常委何鷹鷺遭「停止黨職」有何看法？

何鷹鷺日前穿著印有毛澤東頭像的上衣，在鏡頭前高調主張「讓台灣回到祖國懷抱」、「早日統一」，國民黨考紀會昨晚以違反黨紀為由通過處分。

林楚茵指出，國民黨此舉是「棄車保帥」，將反共立場拋諸腦後，小兵跟上卻遭懲處；她並嘲諷，鄭麗文講得更明白，黨員只是跟著他，不知道有什麼錯？

國民黨中常委何鷹鷺高調主張「早日統一」，遭黨內停職。（圖／民視新聞、抖音）

針對「台灣全民安全指引」印製花費6,447萬元爭議，遭國民黨立委王鴻薇質疑是「明年要打仗還是浪費公帑？」

林楚茵回應，手冊僅30頁、字體清晰易讀，內容不僅涵蓋戰爭防護，也包含極端氣候及各類災害避難資訊。

她反擊王鴻薇，質疑民眾是否需要知道逃生方式，是在附和共產黨，並表示《今日海峽》昨日也發表充滿挑釁言論，「偏偏這樣的說法就跟國民黨委員同一個口徑」，林楚茵質問：「你們（國民黨）都變成共產黨的傳聲筒了嗎？」

