何鷹鷺穿綠衣和鄭麗文握手！資深媒體人吐"這句話"！

國民黨中配中常委何鷹鷺在抖音發表親中言論惹議，國民黨考紀會以違反黨紀為由通過停止黨職處分，她26日出席中常會時身穿綠衣，與鄭麗文握手自嘲「我變綠的」，也在隨後的訪問中宣布自己即將退黨，媒體人詹凌瑀認為，何鷹鷺一語道破國民黨的兩岸策略，國民黨所認知的中國到底是中華民國還是中華人民共和國，還有待解釋。

資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目中表示，對以前的國民黨來說，中常委的位置在黨內是非常高，黨主席的地位也很權威，結果何鷹鷺這樣在鄭麗文面前這樣搞，穿綠色的衣服嗆主席，「說我要退黨」，「鄭佩芬認為國民黨的制度和規矩已經沒了」，蕭敬嚴做過中常委的時候也沒人這樣做過，換句話，鄭麗文主席領導下的國民黨是這麼沒有威望的話，類似的事情還會一直發生。

原文出處：何鷹鷺穿綠衣喊退黨！鄭佩芬：國民黨制度沒了！

